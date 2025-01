Guardiola e la moglie si sono lasciati dopo 30 anni: i motivi dell’addio

È arrivato il momento della separazione per Pep Guardiola e Cristina Berra, la notizia ha colto davvero tutti di sorpresa.

Ilaria Macchi 20 gennaio - 16:46

Chiudere un matrimonio non è mai semplice, se la decisione viene presa dopo 30 anni di unione si tende a pensare possano esserci seri motivi che hanno portato a un passo così importante. Non può che essere naturale farsi la stessa domanda anche per Pep Guardiola e la moglie Cristina Serra, che hanno deciso di dirsi addio cogliendo tutti di sorpresa, pochissimi infatti pensavano che loro potessero essere in crisi al punto tale da maturare questo passo.

Il loro primo incontro risale addirittura al 1993, quando lui militava nel Barcellona, ma ogni tanto veniva contattato da stilisti importanti che apprezzavano il suo fisico e lo volevano come testimonial per una sfilata. È proprio grazie a questa attività extra campo che lui ha avuto modo di conoscere meglio quella che poi sarebbe diventata la donna più importante della sua vita, allora stilista per Mirò. Nel corso degli anni sono state davvero pochissime le voci su di loro, per questo l'annuncio della loro separazione poteva inizialmente sembrare una boutade, invece così non è stato.

Un addio davvero inaspettato — "Pep e Cristina si sono separati dopo trent’anni insieme", si legge sulla testata El Periódico, che riporta un’indiscrezione esclusiva delle giornaliste del podcast Mamarrazzis. La decisione sarebbe comunque recente e maturata nello scorso mese, anche se condivisa solo con pochi. Tutelare la propria privacy è infatti un esplicito desiderio di entrambi, che non è venuto meno nemmeno in questa circostanza.

I due avrebbero inoltre chiesto ai pochi amici che ne erano a conoscenza di non rivelare alcun dettaglio in merito alle motivazioni che li hanno portati a questo passo. Farlo dopo un'unione così lunga farebbe però pensare a qualcosa di davvero serio o addirittura a problemi che c'erano da tempo, ma mei del tutto risolti.

Una coppia "sui generis" — In realtà, la coppia viveva separata già da tempo, addirittura dal 2019, quando lei aveva voluto lasciare Manchester, dove lui vive da quando è alla guida del City, per occuparsi in prima persona della sua azienda di moda, per questo tende da allora a spostarsi tra Barcellona e Parigi. Una scelta che potrebbe sembrare naturale per chi ama la sua professione come Cristina, ma che fa scalpore soprattutto perché maturata solo recentemente. Nonostante tutto, "Pep e Cristina continuano ad avere un rapporto cordiale, stabile e amichevole", o almeno per questa è la versione ufficiale diffusa da una fonte loro vicina da Mamarrazzis.

A rivelare qualche dettaglio in più ci ha però pensato un amico dell'allenatore, che ne ha parlato al 'Mail OnLine', sottolineando il ruolo svolto dall'ossessione quasi maniacale che lo spagnolo ha per il suo lavoro. "Lui è un maniaco del lavoro e il fatto di non essere coinvolti insieme nell'azienda di moda di famiglia potrebbe aver influito anche sulla loro relazione" - sono state le sue parole. Esclusa, a suo dire, la presenza di un terzo incomodo che potrebbe avere contribuito a rendere scricchiolante il legame. Difficile comunque che Guardiola a breve possa parlare apertamente di questa scelta, che non può che essere stata comunque dolorosa.