Il viaggio da Torino a Modena, le maglie di tutta la carriera e l'abbraccio con il Gallo: ora il giovane tifoso potrà rivedere Belotti al Braglia.
Il Gallo segna e si fa perdonare con l'Udinese, ma lo score nel derby tutto suo con i rigori è da record negativo
Ci sono gesti che raccontano meglio di qualsiasi parola il legame tra un calciatore e i suoi tifosi. È il caso di un ragazzo di 17 anni, partito da Torino insieme alla mamma per raggiungere Modena e incontrare finalmente Andrea Belotti, il suo idolo, arrivato al Modena Calcio di Daniele Galloppa nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Oltre 300 chilometri per vivere pochi minuti insieme al centravanti, che però hanno riservato un incontro ricco di emozioni, tanto che lo stesso Belotti è rimasto colpito dalla storia del giovane tifoso e ha deciso di riservargli una bellissima sorpresa.
L'incontro tanto atteso con il "Gallo" BelottiL'occasione è arrivata lo scorso mercoledì, quando Belotti era presente allo store ufficiale del Modena per incontrare i tifosi e firmare autografi. Il giovane fan non si è presentato a mani vuote: con sé aveva portato diverse maglie appartenute alle squadre in cui il Gallo ha giocato durante la sua carriera, compresa quella della Grumellese, il club dal quale aveva iniziato il proprio percorso nel calcio dilettantistico.
Quando il 17enne si è trovato finalmente faccia a faccia con il suo idolo, l'emozione ha preso il sopravvento. Il ragazzo ha abbracciato a lungo Belotti, che piacevolmente sorpreso ha ricambiato il gesto e si è fermato a firmare tutte le maglie portate per l'occasione. Un momento semplice, ma particolarmente significativo per il giovane tifoso, che subito dopo è ripartito alla volta di Torino.
Caricamento post Instagram...
L'invito allo stadio BragliaL'incontro avrebbe colpito particolarmente Belotti, tanto che l'attaccante avrebbe espresso il desiderio di rivedere il ragazzo. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino di Modena, il Gallo avrebbe infatti deciso di invitarlo allo stadio per assistere a una partita del Modena, e l'occasione potrebbe essere quella di domenica 11 ottobre, quando la squadra di Daniele Galloppa affronterà il Verona al Braglia alla ripresa del campionato. Così dopo tutti i chilometri percorsi, il giovane tifoso potrebbe vivere un'altra giornata speciale, questa volta direttamente sugli spalti dello stadio, pronto a sostenere il suo idolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA