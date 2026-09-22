Ci sono gesti che raccontano meglio di qualsiasi parola il legame tra un calciatore e i suoi tifosi. È il caso di un ragazzo di 17 anni, partito da Torino insieme alla mamma per raggiungere Modena e incontrare finalmente Andrea Belotti, il suo idolo, arrivato al Modena Calcio di Daniele Galloppa nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Oltre 300 chilometri per vivere pochi minuti insieme al centravanti, che però hanno riservato un incontro ricco di emozioni, tanto che lo stesso Belotti è rimasto colpito dalla storia del giovane tifoso e ha deciso di riservargli una bellissima sorpresa.

L'incontro tanto atteso con il "Gallo" Belotti

L'occasione è arrivata lo scorso, quando Belotti era presente alloufficiale del Modena per incontrare i tifosi e firmare autografi. Il giovane fan non si è presentato a mani vuote: con sé aveva portato diverseappartenute alle squadre in cui il Gallo ha giocato durante la sua carriera, compresa quella della, il club dal quale aveva iniziato il proprio percorso nel calcio dilettantistico.

LECCE, ITALIA - 19 SETTEMBRE: Andrea Belotti del Cagliari esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e Cagliari Calcio allo stadio Via del Mare, il 19 settembre 2025 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Quando il 17enne si è trovato finalmente faccia a faccia con il suo idolo, l'emozione ha preso il sopravvento. Il ragazzo ha abbracciato a lungo Belotti, che piacevolmente sorpreso ha ricambiato il gesto e si è fermato a firmare tutte le maglie portate per l'occasione. Un momento semplice, ma particolarmente significativo per il giovane tifoso, che subito dopo è ripartito alla volta di Torino.

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L'invito allo stadio Braglia

L'incontro avrebbe colpito particolarmente Belotti, tanto che l'attaccante avrebbe espresso il desiderio di rivedere il ragazzo. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino di Modena, il Gallo avrebbe infatti deciso diallo stadio per assistere a una partita del Modena, e l'occasione potrebbe essere quella di domenica, quando la squadra di Daniele Galloppa affronterà ilal Braglia alla ripresa del campionato. Così dopo tutti i chilometri percorsi, il giovane tifoso potrebbe vivere un'altra, questa volta direttamente sugli spalti dello stadio, pronto a sostenere il suo idolo.