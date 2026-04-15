Una persona malata sta importunando la vita dell'olandese, foto affisse sulla sua casa e un tormento costante per moglie e figli

Giorgio Abbratozzato 15 aprile - 21:12

L’ex attaccante del Milan e della nazionale olandese sta vivendo un periodo difficile. Una donna lo starebbe stalkerando, arrivando ad affiggere foto nella sua proprietà. Tra le minacce anche riferimenti alla moglie e ipotesi sui figli, che hanno aggravato la situazione per Marco van Basten. Secondo lui la donna avrebbe dei problemi mentali e la situazione potrebbe peggiorare se quest'ultima non decida di farsi curare.

Van Basten e la stalker: “Secondo lei mia moglie mi tradisce ed è affetta dal demonio” — Durante un’intervista a RTL Boulevard, Marco van Basten ha raccontato il suo periodo complicato. Una donna, di cui non sono stati resi noti nome ed età, lo starebbe tormentando con comportamenti insistenti e ossessivi.

“È una donna confusa, italiana, che dice che mia moglie mi tradisce ed è posseduta dal diavolo”, ha dichiarato van Basten. “A quanto pare anche i miei figli sono cattivi e hanno una cattiva influenza su di me. Dice di essere in contatto con il cielo e ritiene fondamentale che io venga salvato da queste forze demoniache”.

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Per questo motivo l’ex calciatore ha deciso di sporgere denuncia alla polizia, dopo che la donna avrebbe diffuso nei pressi della sua abitazione foto che ritrarrebbero la moglie Liesbet con un altro uomo. Immagini che van Basten ha però smentito con fermezza: “Si vede chiaramente che mia moglie non le somiglia affatto”. L’ex attaccante spera ora che la vicenda si chiuda rapidamente dopo la denuncia, definendo la donna come “una persona che ha bisogno di cure”.