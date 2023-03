Derby di mercato Frattesi: la Roma non è più sola, vero Lotito?

Zielinski se parte Milinkovic? si vedrà...intanto in casa Lazio, per il futuro si valuta il 23enne in uscita dal Sassuolo: sarebbe perfetto per il centrocampo congegnato da Maurizio Sarri

Redazione DDD

Mentre si continua a discutere sulla sua fede romanista o laziale, Davide Frattesi inizia a segnalarsi anche in ottica mercato, e non solo in chiave Roma, club cui è sempre sembrato destinato...ma per il centrocampo della Lazio del futuro.

Se la Roma non se lo piglia...

Come si legge su Il Messaggero, per sostituire Milinkovic si valuta anche il 23enne del Sassuolo dal valore di 30 milioni. Lotito, che sogna lo sgarbo a Roma e Inter, ma soprattutto ai giallorossi, a dicembre aveva ricevuto l’agente Beppe Riso, per discutere il rinnovo di Cataldi e proporre Gagliardini. Invece il discorso è dirottato su Frattesi, in effetti un profilo perfetto per il centrocampo di Sarri.

Nelle manovre per il centrocampo, oltre il discorso di Milinkovic legato a quello di Zielinski, piace Fazzini dell’Empoli: per il 20enne può essere utile Akpa, in prestito in Toscana.