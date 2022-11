Giulio e il suo medico allo stadio per il derby: “Il calcio e la Lazio, la mia forza…”

Giulio è un sedicenne pazzo per il calcio e, soprattutto tifosissimo della Lazio. La sua storia ha avuto un lieto fine. La foto che lo ritrae all'Olimpico in occasione di Roma-Lazio insieme al dottore che l'ha guarito ha fatto il giro del web. Una promessa mantenuta - quella del dottor Palumbo - e la gioia della rinascita. Giulio si è goduto lo spettacolo seduto in tribuna, ha esultato al gol di Felipe Anderson e ha preso in giro il medico che ha dovuto, invece, riconoscere la sconfitta della sua squadra.

Il loro è un legame nato tra i corridoi dell'ospedale, come ricorda Elena Bravetti per Lalaziosiamonoit.it, ma che prosegue anche ora, con Giulio guarito e che, man mano sta riprendendo la sua vita. L'importanza di avere un "complice" in un momento così complicato e quasi incomprensibile per un adolescente l'ha ben espressa: "Il dottore che mi ha preso in cura è stata una figura importante per me, come del resto tutti gli altri medici. Lui mi ha sempre detto che una volta uscito dall’ospedale saremmo andati insieme allo stadio, al derby Roma-Lazio. Io sono tifosissimo della Lazio, lui della Roma. Il mio sogno si è avverato. Non solo sono potuto tornare allo stadio, ma ero anche in ottima compagnia. Lui forse un po’ meno contento per la sconfitta della Roma (ride, ndr). Il calcio è sempre stato uno dei motivi, ciò che mi ha dato la forza di reagire e di credere che prima o poi sarei tornato a giocare e a tifare la mia squadra del cuore”.