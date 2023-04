I romanisti puntano il dito sul Var Pairetto: è derby social con la Lazio

Oltre 3mila followers su Twitter e conduzioni radiofoniche e televisive. Al giornalista di fede giallorossa non vanno giù alcuni episodi e ad essere chiamata in causa è la Lazio...

Guglielmo Timpano, giornalista e speaker di fede romanista, su Twitter si è lamentato per un mancato rigore concesso al Monza per fallo di mano di Romagnoli (nell’azione era Casale).

Questo il suo tweet: “Pairetto al Var di Monza-Lazio è lo stesso che era al Var di Roma-Sassuolo e non ha mostrato al monitor il calcio di Berardi prima della reazione di Kumbulla. E lo stesso che ha arbitrato Spezia-Lazio con gol in fuorigioco di Acerbi. Non ha visto il mani di Romagnoli oggi?”.