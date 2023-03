Il dopo derby fa arrabbiare la Lazio: “Any given Tuesday…”

Nel mirino anche una gag comica di Stefano Rapone durante "Stasera c'è Cattelan" di due settimane fa. "I cori da stadio dovranno essere più inclusivi e rispettosi per cui sentiremo cantare brani come la mamma del laziale è una sex worker" è la frase non gradita, anche se lo stesso Cattelan ha poi giustificato la scelta come "esigenza di metrica", escludendo una presa di posizione mirata.