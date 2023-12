“Io al Latina, lui alla Roma e ora al Bologna”: Riccardi, il derby dell’amicizia perso con Calafiori…

Alessio Riccardi ha trascorso un periodo a Trigoria, nelle giovanili, ed è ora in forza al Latina, in Serie C.

Riccardi invece è al Latina: "Sono stati i primi a ricredere in me. Il mister è venuto a Roma per parlarmi e farmi sentire la sua fiducia. Ha significato tantissimo per me, soprattutto visto il momento. Mi serviva ritornare in campo, divertirmi e avere uno sfogo. Ora quando entro in campo, mi sento come ai tempi della Primavera dove mi divertivo e basta".