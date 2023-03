Mou fischia l’inizio del derby: “La Lazio eliminata non retrocede da nessuna parte…”

E invece no, era già derby. Mourinho è partito dalla formula del ripescaggio dell'Europa League per le terze della Champions, per arrivare a lanciare una frecciata per i biancocelesti eliminati dalla Conference League: "Non mi interessa, ci sono squadre che secondo me non ci dovevano stare. Una squadra che è stata eliminata da una competizione per me deve andare a casa. Però capisco le regole. Per me, se la competizione la vince una squadra che viene dalla Champions è senza significato. Per me la competizione Europa League è per chi ha iniziato dal primo giorno. La Lazio adesso non avrà una terza competizione europea no?! È così, purtroppo….”.