Offerte e contributi per la coreografia Roma nel derby: la corsa è già partita, da tutta Italia…

Contro il Frosinone, l'Olimpico sarà come sempre sold out. Intanto, i gruppi della Curva Sud stanno già iniziando a progettare la coreografia del derby in programma il 12 novembre alle ore 18.

Manca più di un mese alla stracittadina tra Roma e Lazio, in calendario il 12 novembre alle ore 18 all'Olimpico, ma i giallorossi della Curva Sud si stanno già organizzando per mettere a punto una coreografia "alla vecchia maniera".

Una curva tutta unita

L'avvocato Lorenzo Contucci ha ricevuto e pubblicato su Instagram un comunicato dei gruppi della Curva Sud relativo alla realizzazione della coreografia in vista della stracittadina: "In occasione del prossimo derby del 12 novembre, tutti i gruppi chiedono aiuto ai ragazzi della Curva Sud per la realizzazione della coreografia. Già dalle prossime partite, quindi, in Curva Sud, sotto le entrate, ci saranno i bussolotti vecchia maniera nel quale ciascuno potrà offrire ciò che può per colorare nel modo migliore la curva più bella del mondo. Daje! Curva Sud".

Fra i commenti, si può notare come sia già partita la corsa per fare le offerte, chiede come effettuare il versamento anche chi tifa Roma da Milano e e così via...

C'ìè anche chi sarebbe pronto a offrire la casa, cosa non si fa per amore...

