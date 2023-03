Roma, Giuseppe Giannini: “Spero che il derby perso non sia un peso”

Giuseppe Giannini - ex capitano e bandiera della Roma - ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della compagine capitolina. "Il Principe" è tornato sulla partita contro la Lazio: "Spero e mi auguro che il derby perso pesi poco sulla stagione" dicendoci fiducioso anche sul futuro in Europa: "Se la Roma passa questo turno di Europa League contro il Feyenoord può dire la sua. Sarà una partita come la finale di Conference League. Sicuramente sarà equilibrata, insidiosa e la Roma dovrà tirare fuori tutto quello che ha. Per gli olandesi sarà una rivincita, entreranno in campo con il piglio per cancellare l'esito della finale dello scorso maggio".

Una stoccata anche a Nicolò Zaniolo per concludere l'intervista: "Non rimango deluso perché non do peso ai gesti che fanno i calciatori che oggi baciano la maglia dopo 3 partite o fanno dichiarazioni per accattivarsi simpatie della piazza. Io sono più cinico, razionale, vedo i comportamenti e le scelte che fanno. Zaniolo ha dimostrato con la scelta di crearsi terra bruciata intorno di fare una cosa non bella per lui e per la squadra".