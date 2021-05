Tutti a casa Totti: Ilary Blasi apre le porte della sua villa al grande pubblico di Instagram

Instagram squadra la villa del Pupone

Sarà l'estate, sarà il feeling con il pubblico instaurato durante la conduzione dell'Isola dei Famosi. In ogni caso Ilary Blasi ha aperto le porte di casa Totti mostrando alcuni dettagli della villa enorme al centro di Roma. L’arredamento è curato e lussuoso in ogni dettaglio, ci sono oggetti di design come due poltrone colorate meravigliose. La casa poi è immensa con ampi spazi tra esterno e interno. Hanno una piscina in giardino dove giocano spesso i loro figli e il prato è immenso, sembra non finire mai.

La Blasi non ha mai condiviso molto casa sua in questi anni, ma da quando è attiva su Instagram è tutto diverso. Si sono viste, come annota puntualmente Yeslife.it, le camere da letto dei ragazzi, la palestra dove si allena tutta la famiglia, il giardino e alcuni punti del salotto. Le numerose stanze all’interno della villa sono state utili anche quando hanno purtroppo contratto il coronavirus a ottobre. Sono dovuti rimanere in isolamento per 15 giorni a casa loro in stanza diverse e lontani dai figli. Proprio in questa occasione l’ex capitano della Roma ha confidato che grazie alla casa spaziosa che hanno, potevano mantenere le distanza l’uno dall’altro senza rischiare di contagiare anche i figli.