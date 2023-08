Austria, in ÖFB Cup il primo derby di Salisburgo della storia. Il club creato dai tifosi contro la Red Bull

L'SV Austria Salzburg è stato fondato nel 2005, pochi mesi dopo l'acquisizione del primo club cittadino da parte della multinazionale Red Bull. Storia di rivoluzioni e rivalità. E quei legami della società viola con l'Italia...

Il 25 settembre 2023 sarà una data storica. In ÖFB Cup, la coppa nazionale austriaca, è stato sorteggiato un match dal forte valore storico e sentimentale: Austria Salisburgo contro il Red Bull Salisburgo. È il primo derby di Salisburgo della storia.

Derby di Salisburgo, lo storico incrocio

Nel secondo turno della ÖFB Cup, la coppa nazionale austriaca, andrà in scena il primo derby di Salisburgo della storia. La sfida si giocherà il prossimo 25 settembre alle ore 18 in casa dell'Austria Salzburg, che riceverà dunque la visita del ben più quotato Red Bull Salisburgo, che ha conquistato gli ultimi dieci campionati in Austria. Una sfida inedita tra le due compagini cittadine, divise da 18 anni di "rivoluzione". Bisogna, infatti, tornare un pò indietro con il tempo per capire cosa c'è dietro a questo storico evento. Comunque sia, quello tra Austria Salzburg e Red Bull Salzburg sarà una sfida imperdibile. In città, con il passare dei giorni, crescerà l'attesa tra le tifoserie dei due club rivali...

La storia dell'Austria Salzburg e l'avvento della multinazionale Red Bull

Controversa e curiosa la storia dell'Austria Salzburg, primo club della città fondato nel 1933 e passato di mano nel 2005 alla compagna austriaca Red Bull, attiva nel settore delle bevande energetiche. Un passaggio di consegne che non è stato ben visto e voluto da una parte della tifoseria. L'imposizione della denominazione Red Bull Salzburg e i colori bianco e rosso è stata completamente rigettata da quei tifosi che, come primo passo dopo l'avvento della multinazionale, hanno deciso di fondare pochi mesi più tardi la SV Austria Salzburg e di adottare il viola come colore sociale.

L'Austria Salzburg dal 2005 in poi ne ha fatta di strada. Dall'anno seguente alla fondazione, il club viola ha infatti ottenuto ben quattro promozioni fino alla Regionalliga nella stagione 2010-2011. In realtà, proprio in quell'anno andò in scena per la prima volta la sfida contro il Red Bull Salisburgo. In quell'occasione, però, a scendere in campo era la formazione "Amatori".

Dopo la storica promozione in Erste Liga, la seconda divisione del campionato austriaco, con alla guida l'allenatore norvegese Jørn Andersen, l'Austria Salzburg venne colpita da una grave crisi finanziaria e costretta a ripartire dalla quarta serie. Una lenta ripresa fino al ritorno in Fußball-Regionalliga, il terzo livello del campionato austriaco, in attesa di riconquistare una promozione in 2. Liga.

Austria Salzburg, l'Italia come fonte d'ispirazione

C'è un particolare legame tra l'Austria Salzburg e l'Italia. Gli ultras viola del club di Salisburgo hanno da sempre preso il nostro paese come modello di riferimento in questi anni. I sostenitori dell'Austria Salzburg sono infatti gemellati con le tifoserie di Udinese e Barletta. Proprio contro la formazione pugliese l'Austria Salzburg ha tenuto un'amichevole allo stadio Cosimo Puttilli, con 500 supporters viola scesi dall'Austria pronti a sostenere la propria squadra del cuore.