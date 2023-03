Catanzaro, il derby col Cosenza non si placa mai: Iemmello nella polemica

Il derby in Calabria è molto sentito ma gli avvenimenti non sarebbero stati visti di buon occhio dall'associazione "Cosenza nel Cuore" la quale ha diramato un comunicato contro il giocatore: "L’associazione ‘Cosenza Nel Cuore’ ha inteso segnalare, agli uffici preposti della FIGC e LEGA, le dichiarazioni lesive, che violano clamorosamente l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, del tesserato del U.S. Catanzaro Pietro Iemmello. In data 19.03, durante i festeggiamenti della promozione in serie B del Catanzaro, il calciatore, nello stadio Ceravolo di Catanzaro, proferiva cori offensivi e denigratori verso la città e la tifoseria del Cosenza in presenza di migliaia di tifosi. Ripreso da diverse telecamere, il video è diventato virale sui social. Riteniamo sia molto grave e inaccettabile una tale condotta da parte di un tesserato, che oltrepassa ogni carattere goliardico e campanilistico e mina i valori e i sani principi dello sport, oltre che diffamare un’intera comunità”.