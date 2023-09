Derby Casertana-Benevento, possibile divieto di vendita dei biglietti ai tifosi sanniti

Domenica 17 settembre al "Pinto" di Caserta alle ore 20:45 andrà in scena il derby campano Casertana-Benevento. Un match sentito e intenso, nonché "ad alto rischio". Possibile il divieto di vendita dei tagliandi di accesso ai tifosi sanniti...

Sergio Pace Redattore

Il derby campano Casertana-Benevento è alle porte. Domenica 17 settembre alle 20:45 Falchetti e Streghe si affronteranno al "Pinto" di Caserta per la terza giornata di Serie C (Girone C). Una sfida sentita e "ad alto rischio", come segnalato dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.

Il derby campano Casertana-Benevento ad alto rischio: la situazione

Già messa in moto la macchina operativa per garantire la sicurezza in occasione del derby campano Casertana-Benevento, in programma domenica prossima 17 settembre al "Pinto" di Caserta. Dopo aver segnalato il match lo scorso 6 settembre, l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive dovrà pronunciarsi in merito alla gestione della presenza e dell'afflusso dei tifosi allo stadio.

Derby campano fra Casertana e Benevento in programma domenica prossima, 17 settembre al 'Pinto' di Caserta. Nella giornata di oggi, dopo la segnalazione dello scorso 6 settembre, l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive deciderà come gestire la presenza e l'afflusso dei tifosi allo stadio in quanto il match è considerato 'ad alto rischio'. Non si può escludere, secondo quanto riporta Cronache di Caserta, il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Benevento.

