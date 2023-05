Edimburgo, l’Hibernian mette la freccia per il derby: ma il bar storico non c’è più…

L'Hibernian nel girone playoff del campionato scozzese, ora ha 51 punti contro i 53 dei rivali cittadini Hearts of Midlothian. L'obiettivo per i biancoverdi è il sorpasso al quarto posto della classifica. In campo a Tynecastle, stadio degli Hearts.

Hibernian lanciatissimo ma c'è un inconveniente. Se i tifosi Hibernian volessero prima passare a farsi una birra llo storico bar degli Hibs, all'angolo di Estaer Road, la via del loro stadio, non lo potranno fare. Al posto del loro storico "Four in Hand" adesso c'è una nuova gestione, quella dell'Eastway Tap: il bar ha adottato un approccio diverso e si è concentrato su una clientela diversa nella zona, con circa una dozzina di birre artigianali alla spina, giochi da tavolo e colori del calcio vietati, è un grido lontano dal cuore del pub di calcio che era una volta.