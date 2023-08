Florida, ecco il nuovo derby di Leo Messi: ma per la MLS la sfida è ancora “senza nome”

Lionel Messi conosce ormai da qualche giorno il suo terzo rivale in questa avventura all'Inter Miami. Affronterà Orlando City per i sedicesimi di finale di Coppa di Lega. Il confronto si svolgerà mercoledì 2 agosto allo stadio DRV PNK. Questo non sarà un incontro normale, visto che si tratta delle due squadre più importanti dello stato della Florida.

Non un match come un altro...

I viola di Orlando City hanno vinto 5 derby con 16 gol all'attivo. I "Garzas" di Miami ne hanno vinti altri tre (con 15 gol) e pareggiato i restanti tre. Anche se è curioso, questa rivalità di stato tra Inter Miami e Orlando City non ha ancora un nome ufficiale che sia stato "convalidato" dalla MLS. Per il momento, i media Usa lo hanno ha battezzato "El Clásico del Sol", alludendo al fatto che lo stato della Florida è noto come "The Sunshine State". Questo differisce notevolmente da altri heads-up di altri derby, come "El Tráfico" (così come si chiama il derby Losangelino fra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC ) o "Canadian Classique" (fra Toronto FC e CF Montréal ), che hanno già ottenuto questa denominazione ufficiale da parte della MLS.