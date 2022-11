Gorizia, il derby spezzato in due: la Pro in Eccellenza, il Nova Gorica nella A slovena

Parliamo territori che hanno portato nel calcio giganti come Enzo Bearzot e Dino Zoff. Ma negli anni la Pro Gorizia è rotolata sempre più indietro, come quando nella stagione 2013-14, dovette toccare il “fondo” con la Seconda Categoria. Oggi in ogni caso la Pro Gorizia gioca in Eccellenza. Da quella che si può definire "l'altra parte" è nata invece la Nogometno Društo (ND) Goriča, 4 volte campione nazionale. Società nata a Šempeter pri Gorici, in italiano San Pietro di Gorizia. Oggi è uno dei club più quotati in patria, anche se nella stagione 2022-23 è penultima in classifica nel campionato che vede come capolista l'Olimpia Lubiana.