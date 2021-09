I marinai greci di Marsiglia fondarono Nizza: il derby del Sud è nato nei secoli dei secoli

Gli eccessi tra i tifosi hanno ricordato che le due grandi città hanno un rapporto che è più di reciproco disprezzo che di opposizione frontale. Diverse in tutto Nizza e Marsiglia, nella storia, nella gastronomia, nel dialetto.

Questa è una partita che non finirà mai e non solo perchè Nizza-Olympique Marsiglia deve essere rigiocata dopo i fatti di domenica 22 agosto: lancio di bottiglie, invasione del campo, inseguimenti, lanci da competizione, giocatori attaccati, ecc. Diciamo che è volato tutto molto basso. Dopo una lunga pausa di gioco, i marsigliesi hanno fatto le valigie. Erano le 23:48 all'Allianz Arena. Era arrivato il momento delle polemiche. E, da parte sua, la giustizia sportiva ha stabilito il suo verdetto tra punti di penalizzazione, squalifiche, partite a porte chiuse a Nizza e gara fra le due squadre da ripetere.

Secondo il programma della LFP, la Lega professionistica francese, questo derby del sud è iniziato alle 20.45 del 22 agosto. Ma, come spiega Le Monde, alcuni storici locali sostengono che sia iniziato molto prima. Tra il III' e II' secolo a.C., visto che a quel tempo marinai greci stabilitisi a Massalia (Marsiglia) avrebbero fondato Nikaïa (Nizza), in terra ligure, per garantire un po' meglio la sicurezza del loro cabotaggio in questo angolo di Mediterraneo. Ma le avventure coloniali di solito finiscono male.