Il derby degli striscioni: tifosi Celtic, i nostri standard sono i trofei…

Uno striscione dopo l'altro al derby di Glasgow in finale di coppa di Lega...

I fan dei Rangers avevano esposto uno striscione a Livingston la scorsa settimana che recitava: "Due trofei in undici anni, difendi gli standard che contano". Era in riferimento ai commenti fatti dal loro allenatore Michael Beale sul consentire al Partick Thistle di segnare un gol controverso in una partita della Coppa di Scozia.