Il derby sociale e politico del Cairo: i rossi del popolo contro i bianchi borghesi

Il derby nella capitale egiziana ferma non solo la vita degli abitanti della città, ma il suo impatto si estende all'intero Paese e persino al continente africano e a gran parte del Medio Oriente, conoscendo la tradizione di questa rivalità e la dimensione dei due contendenti. Inoltre, nel caso di questa sfida, definirla una partita da "vita o morte" non è una semplice metafora.

In Egitto la considerano l'Al Ahly "la squadra del popolo", poiché lo zoccolo duro dei suoi tifosi proviene dalla classe operaia. Anche se il suo record non potrebbe essere più ricco: è di gran lunga la squadra che ha più tornei nazionali e non ce n'è altra sull'intera mappa che abbia in tasca più Champions d'Africa.