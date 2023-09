Inter-Milan, arbitra un milanese: non succedeva dal “derbycidio” di Beppe Viola…

Simone Sozza di Seregno, nato a Milano, dirigerà Inter-Milan. Non capitava dal 27 marzo 1977, con Paolo Casarin (nato a Venezia, residente a Milano) arbitro di Milan-Inter 0-0: forse il derby più brutto di sempre, immortalato in un celebre...

Simone Sozza di Seregno, nato a Milano, dirigerà Inter-Milan. Non capitava dal 27 marzo 1977, con Paolo Casarin (nato a Venezia, residente a Milano) arbitro di Milan-Inter 0-0: forse il derby più brutto di sempre, immortalato in un celebre servizio di Beppe Viola.

Beppe Viola, il cui estro e la cui penna era unica, fu capace di quello che passò alla storia come il “derbycidio”, un servizio mandato in onda durante La Domenica Sportiva che non propose la partita di quel giorno, un derby brutto e noioso del 1977, ma "un pezzo di cineteca, roba buona" riproponendo le immagini del derby del 1963.