Lei Betis, lui Siviglia: la vita di una coppia che non può vedere i derby insieme, e il bimbo?

Cosa succede, nella settimana del derby, in una famiglia divisa fra i colori di due squadre rivali per eccellenza? Mancano pochi giorni all'incontro tra le due squadre della capitale andalusa al Benito Villamarín e le telecamere di ElDesmarque hanno voluto documentarsi in prima persona su questa curiosa situazione. “Con mio marito non è mai stato un problema. Abbiamo gestito la situazione bene”, spiega Patricia, la moglie tifosa del Betis. "La nostra fede calcistica non è mai stata un ostacolo", afferma.