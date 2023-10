Liam Gallagher “The voice” della rete di trasporti di Manchester: e i tifosi dello United…

La voce di Liam Gallagher in tutte le fermate della rete dei trasporti di Manchester, mandando il messaggio che a metà della città non piacerà per niente.

Redazione Derby Derby Derby

La città ospita il festival Beyond The Music, che celebra tutti i generi musicali di Manchester in diverse sedi dal mercoledì al sabato. E per incoraggiare le persone a utilizzare i trasporti pubblici della città, è stato coinvolto il frontman degli Oasis.

La voce del City in tutta Manchester...

Un portavoce del cantante ha detto: "Quando la richiesta è stata avanzata per la prima volta da Andy Burnham, il sindaco di Manchester, a Liam è piaciuta l'idea di sorprendere gli utenti del tram facendo gli annunci, e gli è stata data la possibilità di scegliere la sua linea preferita. A quanto pare, la linea preferita di Liam è incentrata sul suo amato Manchester City che ha vinto il triplete la scorsa stagione. Come suo fratello Noel, il 51enne è un devoto fan della squadra dell'Etihad Stadium e non ha perso l'occasione di sottolineare la sua passione, facendo probabilmente infuriare anche alcuni tifosi dello United.

Durante i suoi annunci agli altoparlanti delle stazioni, si può sentire Gallagher dire: "Benvenuto al Nee Network. La casa dei campioni d'Inghilterra e dei campioni d'Europa. Forza City!"

Ha già suscitato una certa reazione sui social media da parte dei tifosi dello United, con uno che ha detto: "Penso che invece ce la farò". Un altro ha scritto: "Ricordatemi di evitare il Met questa settimana". Il sindaco Andy Burnham ha dichiarato: "Sono sicuro che i toni dolci di Liam sveglieranno alcuni pendolari mattinieri, allieteranno molti viaggi e produrranno molti sorrisi lungo il percorso". Entrambi i fratelli Gallagher sono grandi tifosi del City e si è parlato addirittura di una riunione degli Oasis dopo aver vinto la Champions League la scorsa stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.