Siviglia, Isco al Betis: è il 27esimo a giocare El Gran Derbi con le due maglie

Il 31enne ritrova Manuel Pellegrini pochi mesi dopo aver risolto il suo contratto con il Siviglia. Non è il primo ad essere passato da entrambe le parti della città: 26 giocatori lo hanno già fatto, anche se solo due in questo secolo...

Se ci riferiamo ai dati storici, Isco sarà il 27° a vestire entrambe le maglie da quando Ángel Carreño lo fece negli anni Venti e Trenta. Ad esempio, il centravanti Diego Rodríguez è stato una leggenda per entrambe le squadre: tra il 1982 e il 1988 ha giocato 254 partite per il Betis, e da allora fino al 1996 ha collezionato altre 293 presenze per il Siviglia. Ha giocato con Diego Maradona e Diego Simeone e il suo trasferimento ha suscitato grande scalpore in città. È l'unico centenario (bicentenario in questo caso) di tutti e due i club.