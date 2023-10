Manchester United, Rashford è andato a “fare serata” dopo la sconfitta nel derby

Domenica l'attaccante ha festeggiato fino a tarda notte in un nightclub di Manchester. L'attaccante, che la scorsa stagione ha segnato 30 gol in tutte le competizioni, in questa stagione è riuscito a segnare solo un gol.

Il City ha battuto in modo convincente lo United nel derby di Manchester (0-3 ), una sconfitta che ha reso evidenti le distanze astronomiche che esistono ancora oggi tra le due squadre. Ma la sconfitta non ha toccato troppo i giocatori del Ten Hag, soprattutto Marcus Rashford, che domenica ha festeggiato fino a tarda notte in una discoteca di Manchester, poche ore dopo la sconfitta della sua squadra nel derby di Manchester in una partita in cui l'attaccante non ha inciso in alcun modo.

Poi puntuale all'allenamento...

Il nazionale inglese è comunque arrivato in tempo per l'allenamento il lunedì, come riportato per la prima volta da The Telegraph. La serata di Rashford era stata organizzata in precedenza, ma è improbabile che sia stata accettata e condivisa dai tifosi delusi dello United e dal loro allenatore. Sembra che lo United non fosse a conoscenza dei piani di Rashford per domenica sera, anche se non è necessario che i giocatori informino il club di impegni sociali di tale natura. La festa è durata fino alle 3:30, ma non è noto se Rashford fosse presente fino a quell'ora.

Erik ten Hag ha voluto imporre standard di disciplina sin dal suo arrivo a Manchester e la sua reazione è ancora sconosciuta. Ten Hag sta già affrontando una situazione complicata con Jadon Sancho, il cui futuro nel club è pieno di dubbi. Lo United è in un pessimo stato di forma, mentre Rashford, che la scorsa stagione ha segnato 30 gol in tutte le competizioni, sta facendo fatica in questa stagione e ha trovato la rete solo una volta in tredici presenze. Ten Hag ha sempre sostenuto Rashford, ma ora chissà...anche perchè se vai a festeggiare dopo che il tuo allenatore ha costretto te e i compagni ad ascoltare tutti i festggiamenti dei giocatori del City a Old Trafford dopo il derby vinto...Mah...

