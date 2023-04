Modena-Parma, il primo derby al Braglia nel 1957 con Vycpalek in panchina…

Lo stadio era lo stesso in cui si erano disputate le gare precedenti, ma per la scelta del personaggio a cui intitolarlo di nuovo, in Comune a Modena, si discusse a lungo. Inizialmente si parlò di intitolarlo ad Attilio Fresia, grande ex giocatore e poi allenatore gialloblu tra gli anni dieci e gli anni venti, poi si virò su Alberto Braglia, ginnasta pluricampione olimpico, scomparso nel febbraio di tre anni prima.