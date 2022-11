Più derby e meno odio: Ternana e Perugia insieme per una comunicazione migliore

I due responsabili degli uffici stampa di Ternana (Lorenzo Modestino) e Perugia (Francesco Baldoni) si sono ritrovati per un incontro di formazione dell’ordine dei giornalisti dell’Umbria, curato da Ussi Umbria, il gruppo umbro dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Il corso dal titolo “Le parole d’odio e la comunicazione nelle società di calcio al tempo dei social” ha visto i due responsabili della comunicazione illustrare la gestione della comunicazione social nelle due società, con particolare riferimento alle situazioni difficili ed al derby. In particolare, si è messo l’accento su tutti quei commenti di difficile gestione che rendono complicata l’interazione fra società e tifosi.

Baldoni e Modestino hanno spiegato anche quanto sia importante per le due società creare quanto più possibile un clima distensivo, soprattutto in occasione delle sfide più delicate, come ricorda Calciofere.it.