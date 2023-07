Real Madrid, Toni Kroos: “Il Clásico non sarà un’amichevole”

Real Madrid e Barcellona si incontreranno nel Soccer Champions Tour. Nonostante sia un torneo amichevole, Kroos dice che non prenderanno il "Clásico" alla leggera.

Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, affronta la sua prima stagione da capitano merengue, con la speranza di visitare nuovamente un paese con gli Stati Uniti, dove mette in risalto il calore che ricevono da migliaia di tifosi, e si concentra sul Clásico che arriverà nella terza partita di preparazione, che assicura "non sarà un'amichevole". L'AT&T Stadium è uno stadio situato ad Arlington, in Texas, ed è uno degli stadi più grandi in America: il 29 luglio vi si giocherà il Clasico tra Barça e Real.

"Il 'Clásico' è una partita speciale"

Le parole di Kroos: "Si giocherà in uno stadio speciale come la partita merita. Penso che una partita contro il Barcellona non sarà un'amichevole. Questo tipo di partita ci aiuterà ad aumentare il ritmo. Sarà il nostro terzo incontro lì e penso che miglioreremo partita dopo partita. Si vedrà un miglioramento fisico", ha assicurato.

"La squadra avrà già avuto due partite per tornare ad essere gruppo dopo l'estate ed è sempre importante recuperare la sensazione di giocare insieme. E spero che contro il Barcellona saremo a quel punto, che possiamo giocare un buon calcio, una buona partita per i nostri tifosi le vincere. Contro il Barcellona non è mai un'amichevole", ha aggiunto ai media del club.