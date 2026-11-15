Quel pomeriggio, nella cornice dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, l'Atalanta mise in scena una delle prestazioni più convincenti della propria crescita, travolgendo 4-1 un'Inter che sembrava aver trovato finalmente continuità sotto la guida di Luciano Spalletti. Una partita dominata per larghi tratti, nella quale emersero alcuni dei protagonisti di quella Dea destinata, pochi mesi più tardi, a conquistare per la prima volta nella propria storia la qualificazione alla Champions League iniziando a salire ai vertici del calcio italiano.

Sulle due panchine sedevano due allenatori molto diversi per caratteristiche e interpretazione del gioco, ma entrambi protagonisti di un percorso importante per il calcio italiano di quegli anni. Da una parte Gian Piero Gasperini, che a Bergamo aveva trovato l'ambiente ideale per sviluppare la propria filosofia, dall'altra Luciano Spalletti, reduce dall'esperienza alla Roma e chiamato a riportare stabilmente i nerazzurri ai vertici del campionato.

11 novembre 2018, Atalanta-Inter 4-1: le rose a confronto

Guardando oggi i nomi delle due formazioni, emerge inevitabilmente un po' di nostalgia per un calcio che presentava interpreti diventati ormai familiari agli appassionati. L'Inter aveva tra i pali Samir Handanovic, capitano e riferimento assoluto della squadra, mentre in difesa spiccava la coppia composta da Milan Skriniar e Miranda, con Stefan de Vrij inizialmente in panchina. Sulle fasce c'erano Danilo D'Ambrosio e Kwadwo Asamoah, arrivato in estate dalla Juventus.

BERGAMO, ITALIA - 11 NOVEMBRE: Berat Djimsiti (al centro) dell'Atalanta BC esulta per il suo gol con i compagni di squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia l'11 novembre 2018 a Bergamo, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

A centrocampo agivano Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini e Matias Vecino, mentre in avanti il tridente era formato da Matteo Politano, Mauro Icardi e Ivan Perisic. Non mancavano alternative importanti come Radja Nainggolan, un giovane Lautaro Martinez, Keita Baldé, Antonio Candreva e Borja Valero. Una squadra costruita per tornare a competere ai massimi livelli, con Icardi come principale riferimento offensivo e un gruppo che aveva già raggiunto la qualificazione alla Champions nella stagione precedente.

Spalletti proponeva un'Inter organizzata nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, a seconda delle necessità, con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei singoli e la capacità realizzativa di Mauro Icardi. La rosa nerazzurra poteva contare su diversi giocatori di esperienza internazionale, ma anche su giovani destinati a diventare protagonisti negli anni successivi.

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Dall'altra parte c'era un'Atalanta ricca di giocatori che sarebbero diventati simboli di un ciclo irripetibile. Il Papu Gomez era il capitano e il principale riferimento tecnico, affiancato dalla qualità di Josip Ilicic e dalla fisicità di Duvan Zapata. A centrocampo Remo Freuler e Marten de Roon garantivano equilibrio e intensità, mentre sulle corsie esterne Hans Hateboer e Robin Gosens erano fondamentali per il sistema di Gasperini. In difesa, davanti al portiere Etrit Berisha, giocavano Rafael Toloi, Berat Djimsiti e il giovane Gianluca Mancini.

Non era ancora l'Atalanta che avrebbe stupito l'Europa, ma gli ingredienti erano già tutti presenti. Una squadra con un'identità precisa, capace di valorizzare giocatori provenienti da campionati e realtà differenti, trasformandoli in protagonisti della Serie A. Gasperini aveva infatti costruito una squadra riconoscibile, capace di aggredire gli avversari uomo contro uomo, mantenere ritmi altissimi e portare tanti giocatori nella metà campo offensiva. Il suo 3-4-1-2 era diventato un marchio di fabbrica, con esterni di grande corsa, centrocampisti dinamici e una trequarti tecnica e imprevedibile.

Atalanta-Inter 4-1: il racconto della partita

Era la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 e il campionato aveva già fatto capire i propri equilibri. In testa c'era la Juventus di Massimiliano Allegri, seguita dal Napoli di Carlo Ancelotti, mentre l'Inter occupava il terzo posto con 25 punti, a pari merito proprio con gli azzurri. I nerazzurri milanesi arrivavano a Bergamo in un momento particolarmente positivo: 7 vittorie consecutive in campionato, una striscia che aveva permesso alla squadra di Spalletti di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Situazione differente per l'Atalanta, che si presentava all'appuntamento al decimo posto con 15 punti. La squadra bergamasca, tuttavia, era reduce da 3 successi consecutivi e stava iniziando a trovare quella continuità che sarebbe diventata una delle sue caratteristiche principali da lì a pochi mesi.

E infatti, il pomeriggio di Bergamo iniziò nel migliore dei modi per i padroni di casa, che dopo appena 9 minuti sbloccarono il risultato con Hans Hateboer, finalizzando una delle tante iniziative offensive della squadra di Gasperini. L'Atalanta continuò a spingere e mise più volte in difficoltà la difesa nerazzurra, trovando però sulla propria strada un Handanovic in grande giornata. Il portiere sloveno fu decisivo in diverse occasioni, evitando che il passivo diventasse ancora più pesante già nel primo tempo.

BERGAMO, ITALIA - 11 NOVEMBRE: Mauro Icardi dell'FC Internazionale segna il primo gol durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia l'11 novembre 2018 a Bergamo, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

La ripresa sembrò iniziare con una svolta per l'Inter. Dopo appena 2 minuti, Mauro Icardi trasformò un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano di Mancini, riportando il risultato in equilibrio. La rete, però, non cambiò l'inerzia della partita. L'Atalanta continuò a giocare con il coraggio e l'intensità che ormai tutti ricordiamo, trovando nuovamente il vantaggio al 63' con lo stesso Mancini, bravo a sfruttare una situazione da calcio d'angolo e a battere Handanovic di testa.

Nel finale arrivò il definitivo crollo dell'Inter, grazie a Berat Djimsiti che firmò il 3-1, ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, prima che il Papu Gomez chiudesse definitivamente i conti al 94' con una splendida conclusione di destro. Nel recupero arrivò anche l'espulsione di Brozovic per doppia ammonizione, a completare una giornata da dimenticare per Spalletti e i suoi.