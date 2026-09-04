Dopo una partenza a razzo dei biancoverdi, i blancos tornarono in corsa per il titolo. Tutto si decise all'ultima giornata
Real Betis, le lacrime di Pablo Garcia per la cessione al Racing Santander
LaLiga è arrivata alla sua quarta giornata. Questa sera ad aprire le danze sarà la sfida del Benito Villamarin tra Betis Siviglia-Real Madrid. La squadra di Manuel Pellegrini cerca il riscatto dopo l'umiliante 5-2 subìto contro il Levante, mentre i blancos sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva che li porterebbe in solitaria in testa alla classifica per una notte. Aspettando poi altre partite del fine settimana. Fischio di inizio alle ore 21.
Betis Siviglia-Real Madrid, dati e statisticheQuella di questa sera sarà la sfida numero 144 tra Betis Siviglia-Real Madrid. La situazione vede i blancos nettamente in vantaggio nel numero di vittorie: 78 successi madrileni contro i 32 degli andalusi. Stesso discorso vale per il numero di reti realizzate: 302 del Madrid, 154 per i biancoverdi. L'ultimo confronto al Villamarin, disputato lo scorso 24 aprile, ha visto i due club dividersi la posta in palio (1-1). Le ultime 5 partite disputate in terra andalusa, inoltre, ha visto un bilancio di perfetto equilibrio: 1 vittoria a testa e 3 pareggi.
Andalusia centro spagnolo del calcio per un anno: il trionfo del Betis nel 1935Fin dai suoi albori il mondo del calcio ha regalato grandi sorprese e se da molti è visto come lo sport più bello del mondo proprio perché sa essere imprevedibile un motivo ci sarà. Potremmo elencare tantissimi momenti in cui la squadra meno quotata è riuscita a stravolgere completamente i pronostici. Ebbene, in questa categoria vi entra che il Betis Siviglia. Gli andalusi non vantano di una bacheca piena nonostante i 109 anni di storia eppure dei soli 4 trofei alzati uno di questi l'ha resa la squadra più forte della Spagna. Stiamo parlando de LaLiga vinta nel lontano 1935.
Caricamento post Instagram...
Nel girone di ritorno, il Betis ebbe un momento di black out: solo una vittoria in quattro partite. Di questa crisi degli andalusi ne approfittò il Real Madrid che così ridusse al minimo il distacco. Dopo un continuo botta e risposta si arrivò all'ultima giornata con la classifica che vedeva il Betis avanti di un solo punto rispetto al Real Madrid. Gli andalusi, nonostante la pressione, non si lasciarono condizionare e batterono il Racing Santander con un roboante 5-0, vanificando così il successo dei blancos sull'Arenas Getxo (6-1). I biancoverdi portarono così a casa il loro primo, e finora unico, titolo della loro storia, per un solo punto sul Real Madrid, nonostante questi ultimi chiusero la stagione con il maggior numero di vittorie (16) e reti (61).
© RIPRODUZIONE RISERVATA