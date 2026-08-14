Dal calcio londinese al fascino del Lago di Como. Trevoh Chalobah è il nuovo rinforzo del Como, che continua a muoversi con grande ambizione sul mercato e aggiunge alla propria rosa un giocatore abituato ai ritmi e alla pressione della Premier League. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Chalobah ha costruito buona parte della propria carriera calcistica a Londra, arrivando fino alla prima squadra dei Blues. Difensore moderno, fisico e duttile, può essere impiegato al centro della retroguardia ma, all'occorrenza, anche in altre posizioni della linea difensiva.

Chalobah voluto da Cesc, difensore moderno in riva al lago

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 10 GIUGNO: Trevoh Chalobah dell'Inghilterra passa il pallone durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Senegal al City Ground il 10 giugno 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Per il Como si tratta di un acquisto importante soprattutto dal punto di vista dell'esperienza. Chalobah porta con sé un bagaglio maturato nel calcio inglese e nelle competizioni europee, caratteristiche che possono rivelarsi preziose per una squadra che vuole continuare ad alzare il proprio livello. Per il classe 1999 comincia così una nuova avventura, completamente diversa da quella vissuta fino a questo momento. Dalla frenesia di Londra alla tranquillità del lago, dalla Premier League alla Serie A: cambia lo scenario, ma non le ambizioni.

La filosofia comasca

LONDRA, INGHILTERRA - 22 AGOSTO: Trevoh Chalobah del Chelsea festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra West Ham United e Chelsea al London Stadium, il 22 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il Como, ancora una volta, dimostra di voler guardare oltre i confini italiani per costruire una squadra sempre più competitiva e internazionale. Chalobah rappresenta perfettamente questa filosofia: un calciatore ancora nel pieno della carriera, con esperienza ad alto livello e margini per diventare uno dei punti di riferimento della nuova difesa lariana. Chalobah è un grande acquisto soprattutto per il suo biglietto da visita e le qualità. Margini di miglioramento esponenziali per un giocatore che in tempi non sospetti era finito anche in cima alla lista dei desideri di Barcellona e Manchester United. L'allenatore del club lariano lo ha voluto fortemente, l'ex difensore di Chelsea e Crystal Palace scalpita in vista di una stagione ricca di impegni.