Nel 1984 il Feyenoord conquistò il Campionato e la Coppa d'Olanda, tornando a festeggiare una doppietta che mancava da quindici anni. A guidare la squadra di Rotterdam c'era un protagonista inatteso: Johan Cruijff. Dopo aver legato indissolubilmente il proprio nome all'Ajax, il fuoriclasse olandese aveva deciso di vestire la maglia dei suoi rivali. Una decisione nata da una rottura con la dirigenza del club di Amsterdam che si trasformò nel sorprendente capitolo conclusivo di una carriera straordinaria.

Il ritorno all'Ajax

Dopo aver lasciato l'Ajax nel 1973 e incantato il mondo con il suo talento tra, nel 1981 Johan Cruijff decise di tornare nella città e nel club che lo avevano consacrato. Il "", soprannome attribuitogli da, aveva 34 anni, e si avviava verso la conclusione di una carriera eccezionale. Una parte del consiglio direttivo dell'Ajax era contraria al ritorno di Cruijff per motivi economici. In più, alcune questioni burocratiche ritardarono la conclusione della trattativa.

I fotografi si radunano attorno alla linea di metà campo mentre Johan Cruijff (1947-2016), attaccante olandese del Barcellona, saluta i tifosi prima della sua ultima partita con il club catalano, contro la sua ex squadra, l'Ajax, il 28 maggio 1978 allo stadio Camp Nou di Barcellona, in Spagna. (Foto di Central Press/Hulton Archive/Getty Images).

Nel dicembre di quell'anno l'Ajax riaccolse Johan. Il 6 dicembre 1981 Cruijff tornò a vestire la maglia dei lancieri e lo fece nel migliore dei modi. Davanti a un De Meer tutto esaurito (l'allora stadio dell'Ajax), il club di Amsterdam ospitava l'HFC Haarlem. I padroni di casa vinsero 4-1, e Johan mise a segno uno splendido gol con un pallonetto. Fino a quella partita il club di Amsterdam era in difficoltà, ma il suo ritorno contribuì a cambiare il volto della stagione. Al termine del campionato i lancieri si laurearono campioni d'Olanda.

Nonostante l'avanzare dell'età, Cruijff continuava a essere il leader carismatico e tecnico del team. Anche nella stagione successiva, pur dovendo fare i conti con alcuni problemi fisici che lo costrinsero a saltare delle partite, guidò l'Ajax a vincere il secondo campionato consecutivo e mise in bacheca anche la Coppa d'Olanda. In quella squadra inoltre, si iniziavano a mettere in mostra dei giovani Van Basten e Rijkaard. Dopo due stagioni così, il talento olandese sperava e pensava di continuare - magari concludere - la sua carriera in biancorosso.

La rottura

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Direzione Rotterdam

Ma qualcosa non andò per il verso giusto., allora presidente del club olandese, riteneva eccessivo lo stipendio di Cruijff. I 36 anni e i derivanti problemi fisici non potevano giustificare la cifra percepita dal calciatore, circa un milione e mezzo di fiorini olandesi. Alla questione economica si aggiunsero altri motivi di tensione. Come raccontò nella sua autobiografia "", Cruijff venne a sapere che. Queste valutazioni sul suo conto resero la frattura tra calciatore e club insanabile.Nel frattempo però,, suocero e procuratore del calciatore, stava preparando uno dei trasferimenti più clamorosi nella storia del calcio olandese. Nel dicembre del 1982, mentre suo genero portava l'Ajax sul tetto d'Olanda,. Quando, a fine stagione, la rottura con il club diventò definitiva, la tavola era già apparecchiata.Al suo arrivo a Rotterdam però, non fu accolto al meglio.di accogliere in squadra un calciatore che per anni aveva rappresentato l'Ajax. Inoltre, Cruijff aveva ormai 36 anni e le sue condizioni fisiche lasciavano molte riserve. La diffidenza per il suo arrivo si inseriva in un mometo delicato per il club. Dal 1974 infatti, anno della conquista dell'ultimo campionato e di una, il Feyenoord non era più riuscito a conquistare il titolo nazionale.

Il portiere del Feyenoord Eddy Treijtel blocca il pallone, mentre il centrocampista del Tottenham Martin Chivers osserva la scena, durante la finale di Coppa UEFA del 1974, gara d'andata, tra Tottenham Hotspur e Feyenoord, disputata a White Hart Lane, a Londra, il 21 maggio 1974. La partita terminò 2-2. Nella gara di ritorno il Feyenoord vinse 2-0, conquistando il trofeo con un risultato complessivo di 4-2. (Foto di Central Press/Hulton Archive/Getty Images).

La stagione iniziò nel migliore dei modi. Nelle prime sei giornate infatti arrivarono cinque vittorie e un pareggio, e il Feyenoord si trovava nelle prime posizioni. Alla settima giornata però, arrivò per Cruijff la sfida contro il suo passato. Ad Amsterdam si giocava Ajax-Feyenoord. Dopo un primo tempo combattuto, terminato 3-2 per i lancieri, nel secondo tempo gli ospiti crollarono. I padroni di casa dilagarono, e la gara terminò 8-2.

La sconfitta lasciò il segno, ma rappresentò anche un punto di svolta. Thijs Libregts, allora allenatore del club, decise di cambiare strategia, e plasmò la squadra proprio attorno al talento di Cruijff. La scelta ebbe un esito quasi inaspettato. Il Feyenoord si riprese immediatamente e vinse cinque delle successive sei gare, pareggiando solo con il PSV. Anche alcuni cambiamenti tattici contribuirono a valorizzare il talento dell'ex Ajax. Stanley Brard diventò titolare e da terzino fu spostato in avanti, col compito di coprire e fare da ombra al talento 36enne, tanto che venne soprannominato "la gamba sinistra di Cruijff".

Se in Europa il percorso si era conlcuso già a novembre, con un'eliminazione dalla Coppa UEFA per mano del Tottenham, in Olanda il Feyenoord continuava a correre. A febbraio arrivò una doppia occasione per misurarsi con l'Ajax. Feyenoord e Ajax si sarebbero affrontati due volte, una in Coppa d'Olanda e una in campionato. Il match di coppa terminò 2-2 e rese necessario un replay. La ripetizione si giocò il 15 febbraio, ed il Feyenoord batté gli acerrimi nemici per 2-1 ai tempi supplementari, eliminandoli dalla competizione.

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Il double

Il 26 dello stesso mese si consumò un'altra pagina importante della rivalità dei due club.. Cruijff prese la squadra sulle spalle, e in collaborazione con un giovane, il Feyenoord schiantò l'Ajax vincendo 4-1. Dei quattro gol, uno fu proprio di Cruijff. Il "Pelé bianco" segnò di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dallo stesso Gullit. Davanti ai 58mila spettatori delLa vittoria in coppa contro l'Ajax però non fu il traguardo, ma un passaggio decisivo verso la conquista del titolo. La squadra di Libregts affrontò il, battendolo con un netto 6-1. In semifinale fu la volta dell'HFC Haarlem. Il match terminò 1-1, ma nella ripetizione la squadra di Rotterdam si impose per 4-1. In finale, al De Kuip, si giocava Feyenoord-. Fu una partita meno spettacolare rispetto alle precedenti. Dopo un primo tempo senza reti, Libregts mandò in campoal posto di. Dopo soli 3 minuti, proprio Houtman al 72° spinse in rete un cross di Gullit, regalando al Feyenoord la Coppa d'Olanda.

Qualche giorno prima della finale di coppa, il Feyenoord aveva già messo una seria ipoteca sul campionato, battendo 3-0 l'Utrecht. Per la certezza matematica, tuttavia, mancava ancora un risultato. Dopo aver conquistato il trofeo qualche giorno prima, la squadra di Rotterdam si preparò alla trasferta decisiva. Al Gemeentelijk Sportpark, il 6 maggio si giocava Willem II-Feyenoord. Bastava un pareggio per laurearsi campioni, ma gli ospiti non si accontentarono. La gara fu un tripudio biancorosso. Dopo 14 minuti, proprio Johan Cruijff mise la palla in rete di destro. Dopo l'apertura di Johan, il Feyenoord segnò altre quattro volte. La gara terminò 5-0, e migliaia di tifosi invasero il campo per festeggiare la conquista del secondo titolo in quattro giorni.

Dall'Ajax al Feyenoord, la rivincita di Cruijff

1987: Franz Beckenbauer (a destra), della Germania Ovest, posa accanto a Johan Cruijff, dei Paesi Bassi, durante la partita di qualificazione al Campionato Europeo tra Olanda e Ungheria, disputata nei Paesi Bassi. La nazionale olandese vinse l'incontro per 2-0. Crediti obbligatori: Allsport UK / Allsport.

Quella del 1983-84 fu l'unica stagione di Cruijff con la maglia del Feyenoord. Arrivato a Rotterdam tra lo scetticismo di una parte della tifoseria, il fuoriclasse olandese riuscì a conquistare il pubblico, guidando la squadra a un double che mancava dal 1969. A 36 anni, dopo aver scritto alcune delle pagine più importanti della storia dell'Ajax, Johan si prese un'ultima, straordinaria rivincita. E lo fece proprio indossando la maglia dei suoi più acerrimi rivali. Al termine di quella stagione avrebbe lasciato il calcio giocato, chiudendo la carriera là dove nessuno avrebbe mai immaginato di vederlo: sul tetto d'Olanda, con il Feyenoord.