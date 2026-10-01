Dopo l'importante successo contro il Galles, la Danimarca cerca continuità nella delicata sfida di questa sera contro il Portogallo. I biancorossi sono chiamati a non sbagliare per non complicare la lotta alla qualificazione alla fase finale: in caso di successo la squadra di Riemer aggancerebbe in vetta proprio i lusitani lanciando così definitivamente la candidatura al passaggio del turno. La sfida di questa sera, inoltre, potrebbe vedere l'esordio di quattro giovani promesse, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Andiamo a conoscerli.

Danimarca, la prima volta non si scorda mai: Jørgensen, Bidstrup, Bak e Jungdal sono pronti a stupire

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Thomas Jørgensen

Ci può essere modo migliore per esordire inproprio in una sfida importante? Sicuramente no, perché prima ci si "butta nella mischia" meglio sarà per il prosieguo della carriera. Proprio quello che potrebbe succedere in casa Danimarca nella sfida di questa sera contro il, detentrice della Nations League. Ovviamenteprenderà la sua decisione nelle prossime ore ma c'è possibilità di vedere in campo diversi volti nuovi, per la precisione quattro, il cui possibile impiego dal 1' o a partita in corso non potrà che essere il primo passo nel calcio ad alti livelli. Uno di questi ha militato anche nel calcio italiano.Il più giovane di questi volti nuovi è ThomasCentrocampista, classe 2005, gioca attualmente nel. Cresciuto nelle giovanili del, ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2022. Non trovando spazio nei Leoni, si è trasferito in prestito all'e poi a titolo definitivo aldove ha trovato continuità e reti: 9 in 72 presenze totali. Numeri che hanno convinto il Tolosa a portarlo in Ligue1 lo scorso luglio e il suo inizio è stato più che promettente: 2 reti in 5 presenze. I sacrifici sono stati ripagati lo scorso 24 settembre quando il 21 enne ha fatto il suo debutto ufficiale con la Nazionale Maggiore nella sfida contro la Norvegia.

HADERSLEV, DENMARK - MAY 22: Matti Wagner of Germany runs with the ball whilst under pressure from Thomas Jorgensen of Denmark during the Under 19 international friendly match between Denmark and Germany at Haderslev Stadium on May 22, 2024 in Haderslev, Denmark. (Photo by Cathrin Mueller/Getty Images for DFB)

Mads Bidstrup

Victor Bak Jensen

Stesso discorso vale per Mads. Di 4 anni più grande rispetto a Jørgensen, anche lui ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore contro la Norvegia ed è ugualmente cresciuto nelle giovanili del Copenaghen. Centrocampista centrale, il classe 2001 ha esordito nel calcio professionistico nel 2020 con la maglia del. Due anni dopo è tornato in patria per vestire, in prestito, la maglia delfino al termine della stagione.A seguito di un'annata positiva, il prestito è stato esteso per un altro anno. Il salto di qualità avviene nel 2023 quando viene ceduto aldove è diventato subito un elemento importante per il club austriaco tanto che nel 2025 viene eletto capitano della squadra. L'anno dopo viene ceduto aldove, fino ad ora, ha collezionato 5 presenze.Chi invece aspetta ancora il suo debutto in Nazionale Maggiore è Victor Bak Jensen. Classe 2003, difensore, Bak ha iniziato la sua carriera con la maglia deldove è cresciuto nelle giovanili del club. A 18 anni, il club rossonero lo ha ceduto in prestito primae poi al. Esperienze che hanno avuto i loro frutti. Nel 2023 è tornato al Midtjylland dove, passo dopo passo, è riuscito a conquistare il posto da titolare tanto che ad oggi le sue statistiche parlano di 111 presenze e 4 reti.

ROMA, ITALIA - 3 GENNAIO: Andreas Jungdal della Cremonese osserva il gioco durante la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra AS Roma e Cremonese allo Stadio Olimpico, il 3 gennaio 2024 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Andreas Jungdal

Stesso discorso vale per Andreas Jungdal. La vecchia conoscenza del calcio italiano. Portiere, classe 2002, Jungdal ha difeso per due stagioni la porta della(2023-2025), club con il quale ha avuto una storia altalenante. Nonostante un'annata molto promettente, nel 2024 ha perso il posto da titolare motivo per cui il club grigiorosso lo ha ceduto in prestito ai belgi del. Prestito che poi è diventato acquisto a titolo definitivo. In carriera conta 14 presenze con la Danimarca U21 con la quale ha giocato l'Europeo di categoria nel 2025.