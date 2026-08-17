Il Deportivo La Coruña è tornato in Liga dopo 8 anni di assenza e oggi affronterà l’Elche nella prima giornata del campionato, iniziando così una nuova avventura nella massima serie spagnola. Il ritorno del club galiziano ha riportato alla memoria anche le grandi notti vissute in passato, quando il Deportivo era riuscito a diventare una presenza importante nel calcio europeo, arrivando fino alle semifinali di Champions League.

Tra tutte, però, una partita è rimasta più impressa delle altre: quella del 7 aprile 2004 contro il Milan, quando al Riazor si consumò una delle rimonte più incredibili della storia del calcio europeo.

Milan-Deportivo La Coruña: la grande rimonta

Il Milan arrivò in Galizia con un vantaggio che sembrava praticamente impossibile da cancellare, dopo ilottenuto anella gara d’andata. La squadra diarrivava da campione d’Europa in carica e poteva contare su una rosa piena di campioni, mentre il Deportivo diaveva davanti a sé. Serviva infatti una vittoria per 3-0, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo nei 90 minuti successivi.

LA CORUNA, SPAGNA - 7 APRILE: Il portiere del Milan Nelson Dida appare scoraggiato mentre il Deportivo segna il suo secondo gol durante la partita di UEFA Champions League tra Deportivo La Coruña e AC Milan allo Stadio Municipale di Riazor il 7 aprile 2004 a La Coruña. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

Il Deportivo partì subito con grande aggressività e dopo appena 5 minuti trovò il gol che riaprì la sfida, Walter Pandiani ricevette il pallone e batté Dida con un sinistro preciso. Il Milan provò a reagire, ma faticò a costruire gioco e soprattutto non riuscì a spegnere l’entusiasmo dei padroni di casa, che continuarono a spingere alla ricerca del secondo gol. Al minuto 35 arrivò il raddoppio, Albert Luque mise il pallone in mezzo e Juan Carlos Valerón anticipò la difesa rossonera sfruttando anche una brutta uscita di Dida, segnando di testa il 2-0.

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A quel punto il Deportivo aveva bisogno diper completare la rimonta, e continuò ad attaccare sfruttando il fattore campo. Poco prima dell’intervallo arrivò infatti anche il terzo gol, conche approfittò di una situazione favorevole e con un sinistro violento batté ancora Dida, mandando le squadre negli spogliatoi sule riportando il risultato complessivo sul. Nella ripresa il Milan cercò di reagire, con Ancelotti che provò a cambiare l’inerzia della partita con gli ingressi di, ma il Deportivo riuscì a resistere e continuò a giocare con la convinzione di poter completare l’impresa. Al 76’ arrivò il momento decisivo:calciò verso la porta e una deviazione rese imparabile la conclusione, il pallone finì in rete e il Riazor esplose. Il 4-0 ribaltò definitivamente il confronto, con il Deportivo avanti

Il Milan, dopo aver dominato la gara d’andata, fu così eliminato dalla competizione che vinse l'anno prima, mentre il Deportivo conquistò una storica semifinale, che però poi perse contro il Porto di José Mourinho (che poi vinse la competizione). Quella partita è rimasta uno dei simboli della Champions League, non soltanto per il risultato, ma per il modo in cui una squadra riuscì a ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa.