Dai trionfi di Arsenal e Coventry al debutto incrociato: due percorsi diversi, un unico appuntamento che apre la nuova Premier League
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Due titoli conquistati in categorie diverse, due percorsi costruiti con pazienza e una sfida che sembra quasi scritta dal destino. Arsenal e Coventry si ritrovano subito una di fronte all'altra: il campione d'Inghilterra contro chi, appena tornato nel grande calcio inglese, vuole stupire.
Arsenal-Coventry: spezzato in totale un digiuno di quasi 50 anniLa stagione 2025/26 ha restituito all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra dopo un'attesa di 22 anni. La squadra di Mikel Arteta ha costruito il successo attraverso una stagione di vertice, riuscendo a respingere il ritorno del Manchester City e a mantenere il comando fino alla matematica certezza del titolo, arrivata il 19 maggio dopo il pareggio dei Citizens contro il Bournemouth. Il trionfo si è poi trasformato in numeri: 85 punti, 26 vittorie e sette lunghezze di vantaggio sul City. All'ultima giornata, il 2-1 sul Crystal Palace ha permesso al capitano Martin Odegaard di alzare finalmente il suo primo trofeo nazionale.
Dall'altra parte c'è una storia ancora più romantica. Il Coventry City guidato da Frank Lampard ha dominato la Championship 2025/26, tornando in Premier League per la prima volta dal 2001 e centrando la promozione il 17 aprile, grazie all'1-1 sul campo del Blackburn, con il gol nel finale di Bobby Thomas. Quattro giorni dopo è arrivato anche il titolo: il 5-1 al Portsmouth ha certificato il primo posto, con numeri che raccontano una cavalcata di assoluto livello: 95 punti, 28 vittorie e 97 gol segnati.
Un debutto che sa già di storia: l'ultimo confronto e le vecchie leggendeIl calendario ha, inoltre, voluto esagerare: venerdì 21 agosto, alle 20 inglesi, sarà proprio Arsenal-Coventry ad aprire la Premier League 2026/27. I campioni d'Inghilterra in carica ospiteranno cosi i campioni della Championship, per la prima partita del Coventry nella massima serie dopo un quarto di secolo: l'ultimo precedente in campionato risale infatti addirittura al 16 settembre 2000, nel 2-1 dei Gunners con in gol Sylvain Wiltord, Paolo Vernazza e Mustapha Hadji.
Tra le varie figure storiche sul campo, lato Arsenal, figuravano Dennis Bergkamp, Thierry Henry e Nwankwo Kanu da una parte, mentre il Coventry schierava Robbie Keane e Gary McAllister. Quattordici anni dopo, però, le due formazioni si sono rincontrate in FA Cup, il 24 gennaio 2014 all'Emirates Stadium, dove finì con un netto 4-0: in gol Olivier Giroud, Santi Cazorla e la doppietta di Lukas Podolski. In campo c'erano anche figure non meno importanti, come Mesut Ozil, Jack Wilshere, Per Mertesacker e Laurent Koscielny.
Ora, dodici anni dal confronto in FA Cup e invece ventisei dall'ultimo incontro in campionato, la storia ricomincia dallo stesso palcoscenico, ma stavolta con due campioni pronti a misurarsi.
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