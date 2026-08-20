Due titoli conquistati in categorie diverse, due percorsi costruiti con pazienza e una sfida che sembra quasi scritta dal destino. Arsenal e Coventry si ritrovano subito una di fronte all'altra: il campione d'Inghilterra contro chi, appena tornato nel grande calcio inglese, vuole stupire.

Arsenal-Coventry: spezzato in totale un digiuno di quasi 50 anni

La stagione 2025/26 ha restituito all'il titolo did'Inghilterra dopo un'attesa di. La squadra diha costruito il successo attraverso una stagione di vertice, riuscendo a respingere il ritorno dele a mantenere il comando fino alla matematica certezza del titolo, arrivata il 19 maggio dopo il pareggio dei Citizens contro il Bournemouth. Il trionfo si è poi trasformato in numeri:, 26 vittorie e sette lunghezze di vantaggio sul City. All'ultima giornata, il 2-1 sul Crystal Palace ha permesso al capitanodi alzare finalmente il suo primo trofeo nazionale.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Martin Odegaard dell'Arsenal solleva il trofeo della Premier League durante la partita di Premier League tra Crystal Palace e Arsenal al Selhurst Park il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images per la Premier League)

Dall'altra parte c'è una storia ancora più romantica. Il Coventry City guidato da Frank Lampard ha dominato la Championship 2025/26, tornando in Premier League per la prima volta dal 2001 e centrando la promozione il 17 aprile, grazie all'1-1 sul campo del Blackburn, con il gol nel finale di Bobby Thomas. Quattro giorni dopo è arrivato anche il titolo: il 5-1 al Portsmouth ha certificato il primo posto, con numeri che raccontano una cavalcata di assoluto livello: 95 punti, 28 vittorie e 97 gol segnati.

COVENTRY, INGHILTERRA - 26 APRILE: Matt Grimes di Coventry City solleva il trofeo Sky Bet Championship dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Sky Bet Championship tra Coventry City e Wrexham AFC alla Coventry Building Society Arena il 26 aprile 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Un debutto che sa già di storia: l'ultimo confronto e le vecchie leggende

Il calendario ha, inoltre, voluto esagerare:, alle 20 inglesi, sarà proprioad aprire la2026/27. I campioni d'Inghilterra in carica ospiteranno cosi i campioni della Championship, per la prima partita del Coventry nella massima serie dopo un quarto di secolo: l'ultimo precedente in campionato risale infatti addirittura al 16 settembre, nel 2-1 dei Gunners con in gol

Tra le varie figure storiche sul campo, lato Arsenal, figuravano Dennis Bergkamp, Thierry Henry e Nwankwo Kanu da una parte, mentre il Coventry schierava Robbie Keane e Gary McAllister. Quattordici anni dopo, però, le due formazioni si sono rincontrate in FA Cup, il 24 gennaio 2014 all'Emirates Stadium, dove finì con un netto 4-0: in gol Olivier Giroud, Santi Cazorla e la doppietta di Lukas Podolski. In campo c'erano anche figure non meno importanti, come Mesut Ozil, Jack Wilshere, Per Mertesacker e Laurent Koscielny.

Ora, dodici anni dal confronto in FA Cup e invece ventisei dall'ultimo incontro in campionato, la storia ricomincia dallo stesso palcoscenico, ma stavolta con due campioni pronti a misurarsi.