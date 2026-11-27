A 67 anni un infarto si è portato via a Poços de Caldas, nello stato brasiliano del Minas Gerais, Juary, storico attaccante di Inter, Ascoli, Cremonese e soprattutto Avellino. Cresciuto nel settore giovanile del Santos, sotto la protezione di O'Rey Pelé, spiccò il volo verso l'Europa e l'Italia, negli anni '80 il posto migliore in cui giocare a calcio, che aveva da poco riaperto le frontiere. Portò in Irpinia un sorriso contagioso e la celebre allegria che contraddistingue da sempre i brasiliani, nonostante la titubanza iniziale sulla città di Avellino. Vinse una Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987, marcando a fuoco la finale contro il Bayern Monaco, con un gol rivelatosi decisivo.

Lo sbarco ad Avellino di Juary

Nel 1980,venne immediatamente individuato dall'allora allenatore degli irpiniche, nel momento probabilmente più florido del calcio italiano, in concomitanza con l'apertura delle frontiere, si regalarono un colpo da film, voluto dal presidente. Quest'ultimo, insieme con il procuratore, tese una trappola al 21enne: gli comunicò inizialmente che l'aereo in cui stava viaggiando fosse diretto a Roma, salvo poi svelare la reale destinazione una volta in volo.

Due stagioni bastarono per farlo entrare nella leggenda del club campano, con l'esultanza a girare la bandierina divenuta, col passare del tempo, il segno più autentico dell'attaccante brasiliano dal cuore d'oro. Sì, perché nei momenti più duri del popolo di Avellino, colpito dal terremoto del 1980, Juary prestò soccorso, si mise in prima linea e incise un disco, sua grande passione, devolvendo l'intero ricavato alla città e alle famiglie colpite dal disastro naturale.

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La Coppa dei Campioni e la carriera da allenatore

Detto addio all'dopo 13 gol in 34 partite ufficiali, non trovò fortuna né all'né allae all'. Così, dopo cinque anni in Serie A, decise di emigrare dove parlavano la sua lingua natia: in Portogallo. Fece di tutto per trasferirsi al, in un conteso a lui più familiare rispetto alle squadre del Nord Italia e, nonostante le appena undici reti in tre stagioni complessive, è diventato una leggenda dei Dragoes grazie al gol siglato in finale dicontro ilnel 1987. Appesi gli scarpini al chiodo, tornò nel Bel Paese con il patentino da allenatore, sviluppando le giovanili dell'Avellino, dele del, prima di centrare la promozione incon ilnel 2012.

Un intervento al cuore nel 2019 e problemi di salute vari, a cui si è aggiunta la depressione, però, non hanno tolto il sorriso a Juary che, come in campo si divertiva e divertiva il pubblico, anche nella vita ha avuto la stessa filosofia senza mai indietreggiare di un millimetro. Il gol, per lui, non era un'ossessione, ma una benedizione. E andava festeggiato sempre come fosse l'ultimo.