Questa sera torna in campo LaLiga con i recuperi della prima giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà la sfida del Mestalla tra Valencia-Real Betis. I padroni di casa sono reduci dal pareggio casalingo contro il Celta Vigo, mentre gli andalusi cercano il secondo successo di fila dopo quello contro la Real Sociedad. Una nuova vittoria consentirebbe ai biancoverdi di raggiungere i cugini del Siviglia in testa alla classifica. Fischio di inizio alle ore 21.

Valencia-Real Betis, il grande doppio ex: Joaquín Sánchez Rodríguez

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Da acquisto record della storia dela leggenda del. Non si può descrivere in altro modo la grande carriera di, noto semplicemente come Joaquin . Giocatore dotato di grande dribbling, ottima visione di gioca e che faceva del tiro dalla distanza il suo piatto forte, per molti Joaquin è stato un talento sprecato dato il suo palmares poco invidiabile (solo 3 trofei vinti). Un particolare che all'ex centrocampista non ha mai pesato. Al contrario.Nato il 21 luglio 1981 a El Puerto de Santa María, in Andalusia, Joaquin è cresciuto nelle giovanili del, dove vi è entrò a fare parte nel 1997. Il giovane centrocampista impiegò appena due anni per mettersi in mostra e nel 1999 la dirigenza prese la decisione di mandarlo in prima squadra. Qui conquistò immediatamente il posto da titolare e grazie al suo grande contributo il Betis tornò in Primera Division dopo solo un anno in serie cadetta.

Nelle successive cinque stagioni in maglia biancoverde Joaquín collezionò 180 presenze, segnando 29 reti e distribuendo 50 assist. La prima grande gioia con gli andalusi arrivò nel 2005 quando il Pisha (il tizio) vinse la sua prima Coppa del Re. Curiosamente, però, fu proprio in quel momento che iniziarono i primi attriti con il club, in particolare con il presidente Ruiz de Lopera, che lo tratteneva in rosa con un clausola rescissoria di ben 120 miliardi di lire, motivo per cui l'allora 25 enne espresse la sua volontà di lasciare il club, attirandosi le antipatie della tifoseria.

L'acquisto record: al Valencia per 25 milioni

Venne presentato il 28 agosto davanti a più di 18.500 tifosi bianconeri che attendevano il suo arrivo allo

stadio Mestalla

. Durante l'evento, Joaquín criticò sottilmente il comportamento autoritario di

Manuel Ruiz de Lopera

e ringraziò i dirigenti

del Valencia

per il loro impegno e l'interesse dimostrato nel suo acquisto. Subito un gesto di sfida verso il club che lo aveva lanciato nel calcio professionistico

Data ormai la situazione compromessa con il Betis, nel 2006 Joaquin: mai i pipistrelli avevano speso così tanto per un giocatore.

VALENCIA, SPAGNA - 28 NOVEMBRE: Joaquín (a destra), del Valencia, contende il pallone a Jermaine Jones, dello Schalke, durante la partita del Gruppo B di UEFA Champions League tra Valencia e Schalke allo stadio Mestalla, il 28 novembre 2007 a Valencia, Spagna. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

Nella sua prima stagione, giocò 35 partite e segnò cinque gol, con il Valencia che finì quarto nella Liga e si qualificò per la Champions League. La sua seconda stagione al club fu la migliore in termini di statistiche e titoli, registrando 7 gol e 8 assist, oltre a vincere la Coppa del Re nonostante una stagione di campionato deludente in cui i pipistrelli chiusero al decimo. Nonostante la crisi e l'instabilità del club, gravato anche da pesanti debiti che lo spinse a vendere i suoi migliori giocatori, Joaquín fu un giocatore chiave per il Valencia durante quel periodo.

Sotto la sui guida, infatti, i Taronja si qualificarono per due volte alla Champions League nelle successive tre stagioni e Joaquin, dal canto suo, divenne anche il capocannoniere della squadra, soprattutto dopo l'addio di David Silva, passato al Barcellona. La crisi economica, però, non sembrava dare segnali di tregua al club spagnolo che, alla fine, decise di cedere Joaquin al Malaga per 4,5 milioni. (2011). L'avventura al Mestalla, dunque, si concluse dopo 218 presenze e 30 reti.

Il ritorno a casa

Terminata l'avventura al Valencia, per Joaquin iniziò un momento molto difficile, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Nonostante con il Malagà riuscì ad ottenere la qualificazione in Champions League (la prima nella storia del club), il Pisha non fu mai un elemento importante per i biancoazzurri. Ancora meno memorabile fu l'esperienza alla(2013-15) chiusa con solo 7 reti in 71 presenze e, soprattutto, con mille polemiche per un legame mai sbocciato. Nel 2015 arrivò la svolta:

SIVIGLIA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Joaquín Sánchez del Real Betis viene lanciato in aria dai compagni di squadra dopo la partita di LaLiga Santander tra Real Betis e Valencia CF allo stadio Benito Villamarín, il 4 giugno 2023 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nonostante i precedenti attriti, Joaquin venne riaccolto dai suoi ex tifosi con grande entusiasmo: ben 20.ooo sostenitori biancoverdi si ritrovarono allo Stadio Benito Villamarin per assistere al suo ritorno. L'8 dicembre 2019 segnò la sua prima tripletta in carriera nella gara casalinga contro l'Athletic Bilbao diventando il giocatore più anziano a segnare tre reti nella storia del campionato spagnolo (38 anni e 140 giorni), record mantenuto per ben 55 anni dal mitico Alfredo Di Stefano (37 anni nel 1964).

Dopo le prime voci relative ad un possibile ritiro alla fine della stagione 2021-22, Joaquin tornò sui suoi passi e il 23 aprile 2022 vinse la sua seconda Coppa del Re con i biancoverdi, battendo in finale proprio il Valencia dopo i tiri dal dischetto. A volte il destino sa essere proprio beffardo, perché proprio contro i pipistrelli Joaquin disputò la sua ultima partita da professionista. La sfida si disputò il 4 giugno 2023 al Benito Villamarin (1-1) e con quella presenze, inoltre, il Pisha raggiunse Andoni Zubizzareta in testa alla classifica di presenze nella storia della Liga (622).