Juventus-Milan era il primo vero confronto diretto tra due squadre partite con ambizioni importanti e, soprattutto, tra due allenatori dalle idee molto riconoscibili come Luciano Spalletti e Ruben Amorim. Il risultato finale, 1-1, racconta una partita equilibrata ma anche particolare, nella quale il Milan non è riuscito a esprimere con continuità quel gioco visto nelle precedenti uscite.

I rossoneri hanno faticato a prendere il controllo della gara e a sviluppare la propria manovra con la consueta fluidità, trovando però il vantaggio grazie alla qualità individuale di Alphadjo Cissé, entrato dalla panchina e autore al 68' di una giocata capace di cambiare improvvisamente l'inerzia della sfida. La Juventus, invece, ha provato maggiormente a costruire e a mantenere l'iniziativa, ma ha dovuto aspettare il recupero per trovare un pareggio che, per quanto visto nell'arco dei novanta minuti, non può essere considerato immeritato.

Un Milan meno brillante ma il talento di Cissé accende la partita

La principale differenza rispetto alle prime due uscite del Milan è stata nella. La squadra di Amorim non è riuscita a schiacciare la Juventus con quel pressing alto e quella continuità nella costruzione che avevano caratterizzato altre prestazioni. In diversi momenti i rossoneri sono apparsi più prudenti,e ad affidarsi maggiormente alle ripartenze. Eppure, proprio quando la partita sembrava indirizzata verso un equilibrio difficile da rompere, è arrivata la giocata individuale.

TORINO, ITALIA – 6 settembre: Alphadjo Cissé dell'AC Milan esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e AC Milan, disputata il 6 settembre 2026 a Torino, Italia.

(Foto: Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

L'ingresso di Cissé, insieme ai cambi offensivi di Amorim, ha portato energia e imprevedibilità: il giovane rossonero ha sfruttato l'assist di Chukwueze trovando la conclusione vincente e regalando al Milan un vantaggio costruito più sul talento del singolo che su una superiorità collettiva. È anche questo, però, un segnale importante: una grande squadra deve saper vincere le partite anche quando il proprio sistema non riesce a funzionare al massimo. Il problema, semmai, è che il Milan non è riuscito a gestire fino in fondo quel vantaggio.

De Winter, una prestazione da leader nella difesa rossonera

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Woltemade dà sostanza, poi Spalletti manda Gatti in attacco

Tra le note più positive della serata rossonera c'è senza dubbio la. In una gara nella quale il Milan è stato chiamato a difendere per lunghi tratti, il centrale ha mostrato attenzione, personalità e una capacità costante di leggere le situazioni pericolose. Non si è limitato a contenere gli attaccanti della Juventus, ma ha, intervenendo in più occasioni con tempismo e fisicità.La sua prova assume ancora più valore proprio perché arriva in una partita complicata, contro una squadra che ha cercato con insistenza di attaccare e che nel secondo tempo ha aumentato progressivamente la pressione. De Winter rappresenta quindi una delle certezze più importanti emerse dalla trasferta di Torino. Se il Milan è riuscito a rimanere in partita anche nei momenti nei quali non aveva il controllo del pallone,Dall'altra parte, la Juventus ha avuto il merito di. La squadra di Spalletti ha prodotto di più, ma per lunghi tratti è mancata quella presenza negli ultimi metri necessaria per trasformare il possesso e le occasioni in vere opportunità da gol. In questo senso, l'ingresso diha dato maggiore sostanza all'attacco bianconero, offrendo un riferimento diverso e aumentando il peso della Juventus nella metà campo avversaria.

TORINO, ITALIA – 6 settembre: Federico Gatti della Juventus segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e AC Milan all'Allianz Stadium, il 6 settembre 2026 a Torino, Italia.

(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Nel finale, però, Spalletti ha scelto una soluzione ancora più estrema: Gatti è entrato direttamente con compiti offensivi, una mossa pensata per aumentare ulteriormente la presenza fisica in area. Una scelta che ha trovato la sua risposta nel recupero, quando proprio il difensore ha trovato di testa il gol dell'1-1 al 92'. Un pareggio arrivato attraverso la pressione finale della Juventus e la volontà di continuare ad attaccare fino all'ultimo pallone.

Un pareggio che lascia indicazioni importanti a entrambe

Alla fine, l'1-1 sembra il risultato più coerente con quanto visto. Il Milan può recriminare per aver accarezzato una vittoria importante fino al recupero, ma non può ignorare le difficoltà incontrate nell'esprimere il proprio calcio., ma la sfida contro la Juventus ha dimostrato che, contro avversari di livello e capaci di toglierti spazio, sarà. La buona notizia è che il Milan ha trovato nel talento di Cissé una risorsa capace di cambiare la partita e in De Winter euna prestazione difensiva di altissimo livello.

TORINO, ITALIA – 6 settembre: Ruben Amorim, allenatore dell'AC Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra Juventus e AC Milan, disputata il 6 settembre 2026 a Torino, Italia.

(Foto: Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La Juventus, invece, esce dal campo con la conferma di avere carattere e capacità di reazione. Non è stata la partita più spettacolare della stagione, ma è stata una sfida ricca di indicazioni: il Milan ha capito che le proprie idee non possono sempre bastare da sole, mentre la Juventus ha dimostrato di avere la forza per restare dentro le partite anche quando la qualità offensiva non è sufficiente. Cissé e Gatti hanno deciso il risultato, ma dietro i loro gol c'è soprattutto il racconto di due squadre ancora in costruzione, con identità già evidenti e margini di miglioramento altrettanto chiari.