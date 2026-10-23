Allegri si gioca molto nella sfida contro i giallorossi che, a loro volta, vogliono dare continuità al grande inizio di stagione
Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi
Il match clou dell'ottava giornata di Serie A si disputa alla Stadio Diego Maradona. Domani alle ore 18 va in scena il Derby del Sole tra Napoli-Roma. Entrambe le squadre sono reduci dalla fortunata notte europea con i successi rispettivamente su Bodo Glimt e Slovan Bratislava, ma in campionato azzurri e giallorossi vivono momenti completamente opposti con i primi chiamati a dare una svolta ad una stagione fino qui opaca.
Napoli-Roma, dati e statisticheQuello di domani sera sarà il Derby del Sole numero 181. La situazione vede al momento i giallorossi avanti con 66 successi contro i 55 dei partenopei. 59 sono i pareggi. L'ultimo precedente a Napoli risale alle scorso 15 febbraio, partita terminata 2-2 con la squadra di Gasperini andata in vantaggio due volte con la doppietta di Malen e due volte rimontati prima da Spinazzola e poi da Alisson Santos. Stadio Diego Maradona che ultimamente si è rivelato quasi un fortino per gli azzurri dato che l'ultimo successo della Roma risale al 3 marzo del 2018 (4-2). Poi sono arrivate 4 vittorie azzurre e 4 pareggi. Un tabù che la Lupa, dato il suo grande momento di forma, potrebbe sfatare domani sera.
Come arriva il Napoli: l'ora della verità per AllegriDiciamolo onestamente, ci si aspettava molto di più dal Napoli. Il cambio in panchina ha portato nuove idee e nuovi modi di vedere il calcio: si capisce che all'inizio ci può stare qualche difficoltà nell'abituarsi ai nuovi schemi di gioco ma i risultati ottenuti fino a qui dimostrano che dentro la squadra di Allegri c'è più di qualcosa che non va. E non solo dal punto di vista tecnico. Considerando, inoltre, che l'organico del club partenopeo non vale certo l'attuale nono posto.
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Il nuovo ko di sabato scorso contro il Venezia ha messo il club di Aurelio De Laurentis in acque sempre più agitate e l'avversario di domani sarà di un livello completamente opposto e arriverà al Maradona sulle ali dell'entusiasmo. La sfida contro la squadra di Gasperini diventa la vera prova del nove per Massimiliano Allegri, un esame che mostrerà anche dove può arrivare questo Napoli.
Come arriva la Roma: Malen non è cambiato di una virgolaLa Roma, a differenza del Napoli, è ripartita esattamente dal punto in cui aveva terminato la scorsa stagione. Il buon calciomercato estivo, simboleggiato dal riscatto di Donyell Malen, ha portato ancora più qualità alla rosa di Gian Piero Gasperini e il terzo posto ottenuto fino a qui ne è la conferma. Ma non parliamo solo di traguardi, parliamo anche di un sistema di gioco fluido ed efficace che ad oggi parla di 24 reti segnate, ben 9 delle quali dall'attaccante olandese, e solo 8 reti incassate.
Di queste 8, la metà sono state subìte nella sfida contro il Real Madrid dove, nonostante la dolorosa rimonta nei minuti finali, la Roma ha dimostrato di potersela giocare mettendo paura ai più quotati blancos. La conferma è arrivata poi nelle vittorie contro Genoa (2-0) e Slovan Bratislava (4-0), A rendere il gioco così efficace, inoltre, è anche la fiducia che l'ex allenatore dell'Atalanta trasmette ai giocatori che in generale giocano meno. Li manda in campo e questi ultimi lo ripagano alla perfezione. Ultimo di questi, il classe 2007 Emanuele Lulli.
Come accennato, i giallorossi avranno modo di sfruttare il loro momento di forma alle stelle per sfatare il tabù Stadio Diego Maradona che ormai dura da 8 anni. Il Napoli, nonostante le difficoltà, rimane però una squadra del tutto diversa rispetto a Genoa e Slovan Bratislava ma Gasperini e compagni hanno già dato prova di come fare male. Lo sa anche l'Inter.
Probabili formazioniNAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Giovane, McTominay; Hojlund. Allenatore: Allegri
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini
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