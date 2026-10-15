La passione per i colori nerazzurri non conosce confini e, superando il Mare Adriatico, trova in Croazia una delle sue roccaforti più calde e appassionate. Qui, da quasi due decenni, batte il cuore dell'Inter Club Fedeli Croazia. Un sodalizio nato dalla voglia di rinnovamento di quattro tifosi storici e cresciuto nel segno di un'identità forte, che unisce l'amore incondizionato per la Beneamata a un pragmatismo strutturato e familiare. Dalla venerazione per Ronaldo il Fenomeno all'orgoglio per la folta colonia croata che ha fatto la storia recente e presente dell'Inter, fino ad arrivare alle trasferte vissute come veri e propri pellegrinaggi verso San Siro. Abbiamo fatto una chiacchierata con Nikola Raguz, vicepresidente del club, per farci raccontare le origini, gli aneddoti e lo spirito che anima questa splendida realtà nerazzurra oltre confine. Ecco la nostra intervista.

Le origini: Una passione divisa in tre regioni

Come e quando è nata l'idea di fondare l'Inter Club a Zagabria e come siete strutturati oggi sul territorio?

L'identità: La scelta del nome "Fedeli"

Il nome "Fedeli" è una parola molto forte e identitaria in italiano. C'è un motivo particolare per cui l'avete scelta?

"Noi esistiamo ormai da 17-18 anni. Prima inc'era un altro club, nato negli anni '90, ma non eravamo soddisfatti di come veniva gestito. Così, nel 2009, di ritorno dalla partita(l'ultima giornata del campionato 2008-2009), noi quattro fondatori abbiamo deciso di dire basta e di aprire un nuovocontattando il Centro Coordinamento.Oggi siamo circasparsi in tutto il Paese e ci siamo divisi la gestione per zone: il nostrogestisce il Nord daio comesono responsabile per il Sud (essendo die il nostro segretario si occupa dell'area di(Rijeka) eche è la zona più vicina all'Italia e dove ci sono tantissimidi squadre italiane. In questo modo chiunque voglia iscriversi ha un punto di riferimento vicino"."Assolutamente sì. Quando abbiamo contattato il Centro Coordinamento per aprire ilci hanno detto che non potevamo chiamarci "" perché quel nome apparteneva già al vecchio club esistente. Dovevamo trovare un'alternativa. Io personalmente sonodell'Inter dal 1988, tifo da quasi 40 anni, e ho proposto questa parola:Lo abbiamo scelto perché siamo fedeli ai nostri colori, al nerazzurro. Nel tempo poi il vecchio club si è spento e noi abbiamo aggiunto la dicituradiventando ufficialmente l'

Tifosi dell'Inter Club Fedeli Croazia dentro San Siro

La Colonia Croata, Ronaldo e Petar Sučić

L'Inter ha una grandissima tradizione di giocatori croati: Šimić, Kovačić, Brozović, Perišić e oggi Petar Sučić. Quanto ha influito questa presenza sulla passione per l'Inter nel vostro Paese?

"Ti svelo un segreto. Per la nostraquasi niente! Se chiedi alla maggior parte dei nostri 250 soci quando hanno iniziato a tifareti risponderanno tutti: "Nel 1997, con l'arrivo di Ronaldo il Fenomeno". Noisiamo della vecchia guardia. Ovviamente l'arrivo deici rende fieri e ci fa un enorme piacere, e sicuramente giocatori comee oggihanno influito moltissimo sulla passione dei tifosi più giovani, avvicinandoliperché si sentono rappresentati".

Esponenti dell'Inter Club Fedeli Croazia con Perisic a Milano

A proposito di Sučić, al suo primo anno ha subito vinto Scudetto e Supercoppa diventando un pilastro. Siete orgogliosi di lui? Come avete vissuto le recenti polemiche innescate da Boban sul suo minutaggio?

Trasferte, logistica e il tetto massimo di soci

Nonostante siate all'estero, Zagabria non è lontanissima da Milano. Come vi organizzate per le trasferte a San Siro e quante ne fate?

"Ne siamoQuando gioca bene, i nostri social si infiammano. E ti dirò di più, siccome siamoanche se in una partita non gioca benissimo, la maggior parte di noi loa spada tratta sui social contro qualsiasi critica, solo perché è un nostro(ride, ndr). Per quanto riguardalui dice sempre quello che pensa ed è un uomo molto rispettato, ma ha creato unastupida e inutile dicendo cheavrebbe dovuto lasciareper giocare di più. Per fortuna lo stesso mister e il ragazzo hanno subito allontanato queste voci"."Essendo nell'non abbiamo più nemmeno il problema della dogana. Dasono circa 600 chilometri, mentre per i socio diè ancora più vicino, bastano 5 ore di macchina. Come club organizziamo due grandiin pullman all'anno, una nel girone di andata e una nel ritorno, partiamo dafacciamo tappa aper caricare altri soci, e andiamo a Milano in 40-50 persone. A livello individuale, però, ti dico che su 25 partite casalinghe dell'Inter, in almeno 20 c'è sempre undel nostro club allo stadio".

Tifoso dell'Inter Club Fedeli Croazia griglia la carne durante una sosta in trasferta

Avete 250 soci, non avete mai pensato di espandervi e fare pubblicità per crescere ancora di più?

Incontri speciali e il ricordo più bello

Avete mai avuto l'occasione di incrociare o interagire con uno dei croati dell'Inter? E qual è il traguardo o l'evento di cui andate più fieri come club?

Caricamento post Instagram...

L'atmosfera e il simbolo di questo gruppo

Vi riunite in un pub per vedere le partite tutti insieme? Com'è l'atmosfera?

"No, e lo facciamo apposta! In(che ha quasi 4 milioni di abitanti) ci sono tantissimiche non sanno nemmeno della nostrama a noi va bene così. Non facciamo pubblicità perché vogliamo garantire ia chi ce li chiede. Se fossimo innon potremmo accontentare tutti per le trasferte e si creerebbero soloe problemi. Così invece c'è un equilibrio perfetto. Tra l'altro siamo tutti esclusivamenteogni tanto ci chiama qualche italiano che vive qui, ma gli consigliamo sempre di appoggiarsi ai club a lui più vicini, come ad esempio l'per una questione di comodità loro"."Nel 2018 aabbiamo incontrato Ivanin modo del tutto spontaneo. Noi avevamo la bandiera croata, lui l'ha vista, si è fermato a chiacchierare con noi e abbiamo fatto unadi gruppo.Ma l'orgoglio più grande nella storia del nostro club risale alAbbiamo avuto l'onore di ospitare la squadra dia Fiume (Rijeka). C'erano JavierNicolaAlessandroEvaristoFrancescoAbbiamo organizzato un bellissimo evento di un'ora con loro, abbiamo fatto foto e chiacchierato con le nostreQuello è stato l'apice assoluto della nostra esistenza come"Non abbiamo unafisica fissa dove vediamo tutte le partite. Di solito ognuno le guarda asua, ma per le partite davvero importanti, come le semifinali dio i match che decidono lo Scudetto, ci riuniamo in un pub aL'atmosfera? Diventae rumorosissima! Inproprio come in Italia, quando guardiamo il calcio siamo tuttie teorici, piovono commenti e consigli tattici su chi far entrare e chi sostituire!".

Leggende nerazzurre con piccoli tifosi croati durante l'evento Inter Forever

Al netto del connazionale Sučić, qual è il giocatore dell'Inter attuale che vi rappresenta di più per spirito e carattere?

Il vero significato dell'appartenenza