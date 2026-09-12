Questa sera alle 23.30 (ora italiana) il Brasile verrà trattenuto da una sfida tutta da seguire. All'Allianz Parque andrà in scena il Derby di San Paolo tra Palmeiras-San Paolo, partita valida per la 27^giornata della Serie A carioca. I padroni di casa cercano di riscattare l'opaco 0-0 contro il Botafogo, a causa del quale hanno perso la testa della classifica per mano del Flamengo, mentre gli ospiti vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive contro Atletico Mineiro e Bragantino per continuare a risalire la classifica.

13 settembre 1942, l'Arrancada Heroica: il Palestra Italia diventa Palmeiras

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Se oggi il calcio brasiliano e mondiale conosce il Palmeiras lo deve. Può sembrare strano, eppure è così. Questo perché il club è stato fondato nel 1914 da un gruppo di immigrati italiani dopo la tournée brasiliana delle squadre della Pro Vercelli e del Torino. Alla squadra venne dato il nome di. Protagonisti furono, precisamente, 4 giovani italiani: Luigi, Luigi, Vincenzoed Ezequiel, con quest'ultimo che fu anche il primo presidente del club, anche se rimase in carica solo 19 giorni.La storia prese la sua piega definitiva nel 1942 e, guarda caso, proprio nella sfida contro il. Erano gli anni della Seconda Guerra Mondiale e, dopo un primo momento di neutralità, il Brasile decise di interrompere le sue relazioni diplomatiche con(Italia, Germania e Giappone), motivo per cui le origini italiane della squadra iniziarono a diventare un peso, se non una condanna. Già nel marzo del 1942, nel tentativo di evitare complicazioni, la Palestra Itália di San Paolo decise di cambiare nome in. Un altro cambiamento fu apportato allo stemma istituzionale, che assunse un adattamento più nazionalista, con la rimozione del colore rosso e l'aggiunta di una tonalità gialla, in riferimento ai colori della bandiera brasiliana.

SAN PAOLO, BRASILE - 17 AGOSTO: Pato, del San Paolo, festeggia il primo gol durante la partita tra Palmeiras e San Paolo valida per il campionato brasiliano di Serie A 2014, disputata allo stadio Pacaembu il 17 agosto 2014 a San Paolo, Brasile. (Foto di Friedemann Vogel/Getty Images)

Questo però non bastò a placare le pressioni. Si arrivò così al 13 settembre 1942 quando il consiglio direttivo della Palestra si riunì in una sessione straordinaria per discutere la richiesta di un cambio di nome completo. Dopo ore di discussione e resistenza, e il suggerimento di nomi come Piratininga e Paulista, si decise infine per Sociedade Esportiva Palmeiras. La riunione che portò al cambio definitivo di nome da Palestra a Palmeiras, inoltre, si tenne pochi giorni prima della partita decisiva che avrebbe potuto decretare il campione del Campeonato Paulista.

Il debutto del Palmeiras: il San Paolo lascia il campo

Poiché ilera in testa alla classifica e aveva ancora due partite da disputare contro, una vittoria per la squadra biancoverde sarebbe stata sufficiente per conquistare il titolo. Casualmente, dopo il cambio di nome, ilavrebbe affrontato proprio il, considerato in gran parte responsabile della persecuzione e della campagna in cui il Palestra fu accusato di essere un "nemico della patria" a causa delle sue origini italiane.

La decisione fu presa il 20 settembre 1942, quando il Palmeiras scese in campo per la prima volta con il nome con cui è conosciuto ancora oggi. Per evitare i fischi promessi dagli avversari, la squadra si presentò sul campo dello stadio Pacaembu con una bandiera brasiliana. L'iniziativa e l'immagine emozionante passò alla storia con il nome di Arrancada Heroica (Inizio eroico) e venne applaudita dai tifosi presenti. Il grande impatto ottenuto, inoltre, contribuì ad allentare la pressione sulla squadra biancoverde.

La partita contro il San Paolo fu tesa e violenta, con il Palmeiras che vinse 3-1. Ma a fare scalpore fu il momento in cui gli ospiti abbandonarono il campo al 21° minuto del secondo tempo, quando l'arbitro assegnò un rigore per un fallo di Virgílio su Og Moreira. Con il risultato e l'uscita della squadra del San Paolo, il Palmeiras vinse il primo trofeo con il suo nuovo nome, mentre il Tricolor Paulista chiuse il campionato al terzo posto.