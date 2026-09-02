Il mondo del calcio, nonostante possa essere per molti lo sport più amato e praticato del mondo, ha anche le sue regole terribili. Nonostante un giocatore possa avere tutte le qualità per scrivere grandi pagine di storia a volte capita che un brutto destino possa in un colpo distruggere tutto. La lista di questi calciatori sfortunati, chi per un motivo o per l'altro, è piena e quel che è peggio che alcuni finiscono nel dimenticatoio. O quanto meno non godono dell'attenzione che meritano per quello che hanno fatto. Ebbene, in questa triste lista, c'è un giocatore che in carriera veniva chiamato "il Pelé bianco". Stiamo parlando di Eduardo Gonçalves de Andrade, meglio noto come Tostão. O meglio, il dottor Tostão.

Tostão, il Pelé bianco: divenne dottore a seguito di un infortunio

- Cesar "El Flaco" Menotti

Giocatore completo, mancino naturale in grado di ricoprire in maniera egregia diversi ruoli, dal trequartista alla mezzala sinistra fino alla prima punta e alla seconda punta. Saltava l'uomo con grande facilità e aveva un'ampia visione di gioco. Era inoltre un buon finalizzatore. I numeri parlano chiarissimo: 303 reti in 503 presenze tra Nazionale e club (Cruzeiro in particolare). Da calciatore, inoltre, vinse il Mondiale del 1970. Risultato: dovette ritirarsi a soli 26 anni. Questa è stata la magnifica ma troppo breve carriera di Eduardo Gonçalves de Andrade, meglio noto come Tostão.

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Nato a Minas Gerais il 25 gennaio 1947, Eduardo entrò a 14 anni nelle giovanili del Cruzeiro dove si guadagnò a causa del suo fisico minuto l'appellativo di, che da quel momento divenne anche il suo soprannome. Dopo un anno di "apprendistato" con la maglia dell'tornò al Cruzeiro in pianta stabile ed esordì come centravanti in prima squadra a soli 16 anni. Con le Raposa (Volpi) vinse cinque edizioni consecutive del Campeonato Mineiro (dal 1965 al 1969), risultandone per quattro edizioni consecutive il miglior marcatore (dal 1965 al 1968), e una Taca Brasil nel 1966, il campionato nazionale brasiliano dell'epoca, battendo. Ma fu nel 1970 che raggiunse l'apice della carriera quando a Città del Messico vinse il Mondiale con il Brasile.

La nazionale brasiliana ai Mondiali: in piedi, da sinistra, Carlos Alberto e – secondo da destra – Sócrates; in prima fila, da sinistra a destra, Paulo César, Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho. (Foto di Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Con 249 gol ufficiali, inoltre, Tostão è tuttora il miglior realizzatore della storia del Cruzeiro ed è anche il detentore del record di gol (143) realizzati nello Stadio Mineirao di Belo Horizonte. Le sue grandi qualità e statistiche, come accennato, gli valsero il nome di "Pelè bianco". Può sembrare assurdo, eppure è così. E data la sua carriera, il nome lo aveva meritato a pieno titolo anche se, come più volte ha dichiarato lo stesso Tostão, "quel nome lo imbarazzava". Una carriera che purtroppo dovette interrompere troppo presto. Già sofferente per un distacco di retina a causa di una pallonata in faccia ricevuta nel 1969 durante un incontro con il Corinthians, spese parecchio tempo per consulti medici finché, per salvaguardare la sua vista, decise di ritirarsi a gennaio 1974 a soli 26 anni, dopo cinque interventi alla retina. La notizia sconvolse l'intero paese carioca.

Il dottor Tostão: perché scelse la medicina dopo il calcio

“Volevo fare il medico. Laurearmi e salvare vite umane. Quando mi dissero che potevo avere una grande carriera giocando a calcio decisi di provarci, mettendoci anima e corpo. Ma sapevo che finita la carriera sarei tornato a fare quello che DAVVERO volevo fare nella vita”. - Tostão

In seguito, Tostão studiò Medicina all'UFMG (Università Federale di Minas Gerais) tra il 1975 e il 1981. Da medico completò anche la specializzazione presso l'Hospital das Clínicas dell'Università. Dopo la formazione accademica, insegnò presso la Facoltà di Scienze Mediche per 12 anni, tra il 1983 e il 1995, nei Dipartimenti di Semiologia e Medicina Clinica: "L'interazione con gli studenti è stata un arricchimento fondamentale per la mia crescita medica e umana", affermò Tostão in una delle tante interviste rilasciate dopo il ritiro.

Tuttavia, quello non fu l'unico motivo che lo spinse a porre fine alla sua carriera di insegnante: "La professione era vista come un lavoro e, allo stesso tempo, dovevo insegnare agli studenti, che ne subivano le conseguenze". Oggi Tostão non lavora più in ambito medico, ma una volta spiegò di aver scelto questa professione "perché pensava di poter comprendere e conoscere meglio gli esseri umani". Ha anche seguito corsi di psicoanalisi e, in un'intervista, dichiarò che la sua esperienza in medicina ha contribuito al suo lavoro di editorialista per la stampa, grazie a una maggiore sensibilità acquisita riguardo al comportamento delle persone.