Il São Januário apre le porte a una sfida che mette di fronte Vasco da Gama e Cruzeiro, due squadre che arrivano alla venticinquesima giornata di Série A brasiliana con obiettivi decisamente differenti. I padroni di casa di Pedro Emanuel sono invischiati nella zona bassa della classifica, mentre gli ospiti arrivano all'appuntamento da quinta forza del campionato e con ambizioni europee. VEDI VASCO-CRUZEIRO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Vasco-Cruzeiro in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Vasco da Gama-Cruzeiro

Per seguire Vasco da Gama-Cruzeiro in streaming è necessario:

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Série A; individuare la sfida tra Vasco da Gama e Cruzeiro; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all'orario stabilito.

Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Vasco da Gama-Cruzeiro: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 25ª giornata della Série A brasiliana e si disputa allo São Januário, casa del Vasco da Gama.

Partita: Vasco da Gama-Cruzeiro

Vasco da Gama-Cruzeiro Competizione: Série A

Série A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 02:20

02:20 Stadio: São Januário

São Januário Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Vasco da Gama arriva alla sfida in una situazione delicata. I padroni di casa hanno conquistato appena 22 punti e occupano il penultimo posto, con 24 gol realizzati e 38 subiti.

Il Cruzeiro, invece, è quinto con 39 punti e può contare su un rendimento decisamente migliore. La formazione ospite ha segnato 34 reti e ne ha incassate 33, confermandosi tra le squadre più competitive del torneo.

Anche il rendimento casalingo del Vasco non è particolarmente brillante: sono arrivate 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nelle gare disputate davanti al proprio pubblico. Il Cruzeiro, in trasferta, ha invece ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Il momento del Vasco da Gama

Il Vasco da Gama arriva a questo appuntamento con la necessità di invertire rapidamente la propria situazione in classifica. La squadra di Pedro Emanuel si trova al diciannovesimo posto e deve recuperare terreno per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I numeri evidenziano soprattutto le difficoltà difensive dei padroni di casa: sono 38 i gol subiti in 23 partite, a fronte delle 24 reti realizzate.

Anche il rendimento interno non è sufficiente a garantire tranquillità. Il Vasco ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte tra le mura amiche, un bilancio che conferma le difficoltà incontrate dalla squadra anche davanti ai propri tifosi.

La sfida contro il Cruzeiro rappresenta quindi un test particolarmente impegnativo. Per conquistare punti preziosi, il Vasco dovrà migliorare soprattutto la propria solidità difensiva e sfruttare al meglio il fattore campo.

Il momento del Cruzeiro

Il Cruzeiro si presenta a São Januário con una situazione di classifica decisamente più favorevole. La formazione ospite occupa il quinto posto con 39 punti e può vantare 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

La squadra ha realizzato 34 gol e ne ha subiti 33, numeri che raccontano di una formazione capace di trovare la via della rete con continuità ma non sempre impeccabile nella fase difensiva.