Doveva essere l’anno della ripartenza. Quello in cui rialzarsi immediatamente dopo la retrocessione e trasformare la Championship soltanto in una breve parentesi. Invece, dopo appena tre giornate, il West Ham si ritrova già a fare i conti con una realtà molto diversa da quella immaginata.

Due punti in tre partite e ancora nessuna vittoria

Il 2-2 sul campo del Burnley aveva lasciato sensazioni contrastanti: un punto ottenuto contro un’altra retrocessa dalla Premier League, ma anche il rimpianto per aver sprecato un doppio vantaggio. Poi è arrivata la sconfitta che ha fatto decisamente più rumore: 1-2 al London Stadium contro il Charlton, in un derby nel quale gli Hammers hanno anche fallito nel recupero il rigore che avrebbe potuto evitare la sconfitta. A Vicarage Road, contro il Watford, ci si aspettava finalmente una reazione. È arrivato invece soltanto un 1-1, risultato che ha lasciato il West Ham ancora senza successi e aumentato la pressione attorno a Nuno Espírito Santo. Dagli spalti sono arrivati anche cori contro l'allenatore portoghese, segnale di una tifoseria che comincia già a perdere la pazienza.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Taty Castellanos del West Ham United appare sconsolato dopo la sconfitta della sua squadra nella partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United allo St James' Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

L'etichetta degli Hammers

Il West Ham è sceso dalla Premier con l’etichetta inevitabile di grande favorita per la promozione. Alla vigilia del campionato, persino le proiezioni Opta indicavano gli Hammers come la squadra con le maggiori probabilità di vincere la Championship. Ma la Championship non guarda il nome scritto sulla maglia. È un campionato lungo, fisico, sporco, imprevedibile. Un torneo in cui bisogna imparare velocemente a soffrire e nel quale nessuno regala punti soltanto perché davanti c’è una squadra abituata fino a pochi mesi prima ai palcoscenici della Premier League. E forse è proprio questa la prima lezione che il West Ham sta imparando. La stagione è appena cominciata e parlare di crisi sarebbe assurdo. Ma due punti su nove sono troppo pochi per una squadra costruita con l’obiettivo dichiarato di tornare immediatamente al piano superiore.