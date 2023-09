IPSE DIXIT – Ranieri: “Ripetiamoci contro l’Inter”, Zanetti: “La Juve? Possiamo batterla”

1 di 14 COME L'ANNO SCORSO...

(Photo by Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images)

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter: "Lo scorso anno abbiamo vinto qui, dobbiamo ripetere la stessa partita. Lautaro, Thuram, Arnautovic sono molto forti. Noi cercheremo di fermarli". L'Inter schianta la Fiorentina 4-0 con Thuram (primo gol in nerazzurro), super Lautaro (doppietta) e Calhanoglu. Non è andata proprio come l'anno scorso...