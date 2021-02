Atene, nevica sul derby perso: anche lo stadio dell’Olympiacos imbiancato dalla tempesta Medea

Anche la Grecia non e' sfuggita all'ondata di freddo e precipitazioni che ha investito quasi tutta l'Europa

Bufera "Medea": da quanti anni non accadeva? Tutti gli impianti sportivi dell'Olympiacos sono sono "bianchi", a causa della forte nevicata. Le immagini che provengono dallo stadio "G. Karaiskakis", il Centro sportivo di Renti, ma anche gli uffici del club biancorosso in Piazza Alexandra, sconfitto nel weekend nel derby ateniese dell'ultimo weekend dal Panathinaikos , dimostrano come la nevicata delle ultime ore abbia gettato un velo bianco su tutti gli impianti dei "biancorossi".

Come si può vedere nelle foto che seguono dai profili ufficiali del Pireo sui social, sia lo stadio di Faliro, sia gli impianti di Alexandra Square e Renti sono… vestiti di "bianco". Alcuni addetti sono già al lavoro, allo stadio "G. Karaiskakis", per avere una conoscenza immediata del problema della neve che ha ricoperto il campo di gioco, ma anche per decidere i passaggi da compiere per evitare danni all'erba.