Capello pungente contro CR7: “Non ha il genio dei grandi della storia”

L'ex tecnico del Milan ha parlato dei pregi e dei difetti di del portoghese durante una trasmissione egiziana
Giorgio Abbratozzato
L’ex allenatore italiano Fabio Capello, uno dei tecnici più vincenti del calcio mondiale, ha guidato club come Milan, Roma, Juventus e Real Madrid. Tra i trofei più importanti della sua carriera ci sono cinque scudetti e una Champions League.

Adesso, in veste di opinionista, ha rilasciato un’intervista al programma Hat-Trick sul canale egiziano ON Sport, affrontando una discussione che da sempre anima il calcio: chi è il miglior giocatore della storia? Una retorica senza fine, destinata a generare opinioni contrastanti: Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Ronaldo il fenomeno.... sono in tanti a contendersi questo primato ipotetico che non avrà mai un vincitore.

L’ambasciatore Laureus Fabio Capello partecipa al Laureus European Summit il 23 maggio 2017 a Stoccolma, Svezia. (Foto di Patrik Lundin/Getty Images per Laureus)

La grandezza di Cristiano Ronaldo

L’ex tecnico ha voluto elogiare le doti di Cristiano. Ha analizzato anche i difetti che secondo lui sarebbero troppo evidenti per posizionarlo sul primo gradino del podio: "Cristiano è un grande goleador e un atleta incredibile, ma non ha il genio di Messi, Maradona o Ronaldo Nazário", ha dichiarato Capello.

Cristiano Ronaldo (al centro) del Manchester United segna di testa il gol del vantaggio durante la finale di UEFA Champions League tra Manchester United e Chelsea allo stadio Luzhniki il 21 maggio 2008 a Mosca, Russia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Capello: "Ecco la differenza tra CR7 e gli altri"

Secondo l’allenatore, "quel genio che gli altri possiedono è assente in Cristiano. Non si può paragonarlo a questi tre". Il tecnico sottolinea così la distinzione tra eccellenza fisica e tecnica pura: Ronaldo domina per forza, disciplina e continuità, ma a livello di creatività e inventiva pura, il paragone con leggende del calibro di Messi, Maradona e Ronaldo Nazário resta impossibile.

In conclusione, Capello ribadisce una visione chiara: Cristiano Ronaldo è un campione di grande impatto e tra i più grandi della storia.  Il dibattito sul miglior calciatore di tutti i tempi non può mai trovare un vincitore assoluto. Il genio, secondo lui, rimane un privilegio riservato a pochi eletti della storia del calcio, e sicuramente un plus nelle sue valutazioni.

