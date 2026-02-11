Capello pungente contro CR7: “Non ha il genio dei grandi della storia”

L'ex tecnico del Milan ha parlato dei pregi e dei difetti di del portoghese durante una trasmissione egiziana

L’ex allenatore italiano Fabio Capello, uno dei tecnici più vincenti del calcio mondiale, ha guidato club come Milan, Roma, Juventus e Real Madrid. Tra i trofei più importanti della sua carriera ci sono cinque scudetti e una Champions League.

Adesso, in veste di opinionista, ha rilasciato un’intervista al programma Hat-Trick sul canale egiziano ON Sport, affrontando una discussione che da sempre anima il calcio: chi è il miglior giocatore della storia? Una retorica senza fine, destinata a generare opinioni contrastanti: Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Ronaldo il fenomeno.... sono in tanti a contendersi questo primato ipotetico che non avrà mai un vincitore.

La grandezza di Cristiano Ronaldo — L’ex tecnico ha voluto elogiare le doti di Cristiano. Ha analizzato anche i difetti che secondo lui sarebbero troppo evidenti per posizionarlo sul primo gradino del podio: "Cristiano è un grande goleador e un atleta incredibile, ma non ha il genio di Messi, Maradona o Ronaldo Nazário", ha dichiarato Capello.

Capello: "Ecco la differenza tra CR7 e gli altri" — Secondo l’allenatore, "quel genio che gli altri possiedono è assente in Cristiano. Non si può paragonarlo a questi tre". Il tecnico sottolinea così la distinzione tra eccellenza fisica e tecnica pura: Ronaldo domina per forza, disciplina e continuità, ma a livello di creatività e inventiva pura, il paragone con leggende del calibro di Messi, Maradona e Ronaldo Nazário resta impossibile.

In conclusione, Capello ribadisce una visione chiara: Cristiano Ronaldo è un campione di grande impatto e tra i più grandi della storia. Il dibattito sul miglior calciatore di tutti i tempi non può mai trovare un vincitore assoluto. Il genio, secondo lui, rimane un privilegio riservato a pochi eletti della storia del calcio, e sicuramente un plus nelle sue valutazioni.