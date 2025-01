Si avvicina la conclusione della fase a girone unico di Champions League, giunta alla 7a Giornata: le italiane non possono sbagliare.

Ilaria Macchi 20 gennaio - 19:44

Si sta per concludere la fase a girone unico della Champions League, alla sua prima edizione con il nuovo format, da cui usciranno i nomi delle formazioni che proseguiranno il loro cammino nella fase a eliminazione diretta della competizione. Nelle due partite che porteranno alla fine di questa fase le italiane sembrano messe quasi tutte piuttosto bene, resta però importante non perdere punti per strada in questa occasione.

L'Inter attualmente è sesta e ha la possibilità di piazzarsi nella top 8, mentre Milan, Atalanta, e Juventus sono tra il 12esimo e il 14esimo posto, con un punto di distacco tra loro. Diversa è invece la situazione del Bologna, che è tornata a disputare il torneo a distanza di 50 anni dall'ultima volta, ancora in cerca però della sua prima vittoria in questa stagione.

Champions League - 7a Giornata: partite e canali Tv — Le prime due italiane a giocare saranno Atalanta, Juventus e Bologna di martedì, mentre il giorno successivo toccherà a Inter e Milan. Tutti i match saranno visibili come di consueto su Sky, oltre che in streaming su Now, acquistando il ticket dedicato che non prevede alcun rinnovo automatco.

La gara del Milan sarà invece trasmessa da Amazon Prime Video. L'unica partita di questo turno di Champions League trasmessa in chiaro in TV8 sarà PSG-Manchester City in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 21.

Martedì 21 gennaio: — ore 18:45 – Monaco-Aston Villa (Sky Sport Calcio, Sky Sport 254)

ore 18:45 – Atalanta-Sturm Graz (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K)

ore 21:00 – Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (Sky Sport 256)

ore 21:00 – Benfica-Barcellona (Sky Sport 255)

ore 21:00 – Stella Rossa-PSV (Sky Sport 257)

ore 21:00 – Liverpool-Lilla (Sky Sport Calcio, Sky Sport 254)

ore 21:00 – Brugge-Juve (Sky Sport Uno, Sky Sport 252)

ore 21:00 – Slovan Bratislava-Stoccarda (Sky Sport 258)

ore 21:00 – Bologna-Borussia Dortmund (Sky Sport Arena, Sky Sport 253)

Mercoledì 22 gennaio: — ore 18.45 – Lipsia-Sporting (Sky Sport 254)

ore 18:45 – Shakhtar Donetsk-Brest (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253)

ore 21:00 – Sparta Praga-Inter (Sky Sky Sport Uno, Sky Sport 252)

ore 21:00 – Feyenoord Bayern Monaco (Sky Sport 256)

ore 21:00 – Arsenal-Dinamo Zagabria (Sky e NOW)

ore 21:00 – Milan-Girona (Amazon Prime Video)

ore 21:00 – PSG-Manchester City (TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253)

ore 21:00 - Real Madrid-Salisburgo (Sky Sport 254)

ore 21:00 – Celtic-Young Boys (Sky Sport 257)