Colonia, doppietta nel derby del Reno: la maglia di Rexhbeçaj sulla bandierina del corner del Gladbach

Il Colonia vince a sorpresa sul campo del Borussia Gladbach, Rexhbecaj diventa l'eroe del derby

Elvis Rexhbeçaj (Photo by Martin Rose/Getty Images)

E' stato il derby nel nevischio: grazie ai due gol di Elvis Rexhbecaj, il Colonia non ha solo vinto il duello contro i rivali storici del Borussia Mönchengladbach per 2-1, ma ha anche riscattato l'imbarazzante eliminazione dalla coppa di Germania ai rigori contro il Jahn Ratisbona. A questo punto la squadra del tecnico Markus Gisdol, con la terza vittoria nelle ultime quattro partite, lascia la zona retrocessione. Il "caprone" di Colonia ha avuto la meglio sui puledri del Borussia in un derby di grande tradizione.